شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسجيلها أرقاما قياسية.. 20 فريق عمل لمراقبة الطرق فى الإمارات خلال الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت وزارة تطوير البنية التحتية 20 فريق عمل لمراقبة الطرق لمراقبة الطرق والاستجابة للتطورات خلال الأمطار.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم الأحد : " شهدت مختلف مناطق الدولة هطول أمطار غزيرة غير اعتيادية، ما تسبب فى تجمع مياه الأمطار على الطرق الرئيسية وتحويل الحركة المرورية على بعض المخارج، لذلك خصصت وزارة تطوير البنية_التحتية بالتنسيق مع الجهات المحلية 20 فريق عمل لمراقبة الطرق .

واوضحت أن الفرق كلفت بتنفيذ 3 مهام رئيسية تتمثل فى سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، وإزالة التجمعات الرملية إضافة إلى ردم الانهيارات على جانبى الطرق التى تظهر نتيجة جريان مياه الأمطار .

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يذكر أن الأمطار التى هطلت على مناطق الدولة خلال اليومين الماضيين سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة منذ 24 عاماً، حيث بلغت كميات الأمطار المسجلة فى منطقة خطم الشكلة بالعين خلال اليومين الماضيين 184.8 ملم، محطمة أعلى رقم مسجل منذ عام 1996 فى خورفكان بواقع 144 ملم.

ووفقاً للمركز الوطنى للأرصاد فإن كميات كبيرة من الأمطار هطلت على أغلب مناطق الدولة خاصة المناطق الشرقية فسجلت فى منطقة دمثة القريبة من العين 171 ملم، و168.2 فى مزيد و153 ملم فى الفوعة، و133.6 ملم فى فلج المعلا و131.6 فى جميرا، و126 ملم فى الشعيبية وسويحان والشويب و123.6 فى العراد و120 ملم فى الفقع والفرفار و114.6 ملم فى ركنة ورزين.