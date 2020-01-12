إسرائيل تحتفي بسيارة جابت شوارعها تحمل لوحة "أبو ظبي"

أبو ظبي/ الخليج 365

احتفت تل أبيب، السبت، بسيارة قالت إنها إماراتية وتحمل لوحة أبو ظبي، كانت تجوب شوارع إسرائيلية.

وقال حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية بفيسبوك، إن "سيارة تحمل لوحة ترخيص إماراتية تجوب شوارع إسرائيل"، وأرفق صورًا للسيارة.

وأشار إلى أن "مواطني إسرائيل تفاجأوا هذا الأسبوع بتحرك سيارة تحمل لوحة ترخيص تابعة لإمارة أبوظبي في الطرق الإسرائيلية".

ولم يتسن على الفور التأكد من مصدر مستقل أو الحصول على تعقيب من السلطات الإماراتية بشأن الأمر.

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والشهر الماضي، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتغريدة لوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد على تويتر أشار فيها إلى مقال تحدث عن التقارب العربي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

وفي أكثر من مرة أعلن نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية، من دون أن يحدد تلك الدول.

ومن بين الدول العربية، ترتبط مصر والأردن فقط بمعاهدتي سلام مع إسرائيل.

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