بالفيديو .. حـادث مروع لمركبة دخلت تحت شاحنة غاز

صحيفة الخليج الالكترونية تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحـادث مروّع لمركبة دخلت تحت شاحنة محمّلة بأسطوانات غاز أمس (السبت)، وذلك بالقرب من محطة الجبل بمحافظة المخواة. وتسبب الحـادث في احتجاز 3 أشخاص داخل مركبتهم من نوع “تويوتا كامري”، وذلك عقب دخول سيارتهم تحت الشاحنة. من جانبها، باشرت الجهات الأمنية والفرق الإسعافية الحـادث، وتم إخراج المصابين لنقلهم لمستشفى المخواة لتلقي العلاج.

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