مؤسسة الحبوب تعلن السعر الجديد للشعير

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أنه إنفاذًا للقرارات المنظمة لإعادة توجيه اعتمادات الإعانات الزراعية ضمن البرنامج التنفيذي لإعادة توجيه الدعم لمدخلات الأعلاف بما فيها الشعير، وصرفها بشكل مباشر للمستحقين، تم تعديل سعر بيع كيس الشعير وزن 50 كجم.

وأوضحت المؤسسة أنه تم تعديل سعر بيع كيس الشعير بحيث لا يتجاوز 44 ريالًا، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد.

ولفتت إلى أنه تم البدء بإيداع قيمة الإعانة في حسابات صغار مربي الماشية بشكل شهري اعتبارًا من شهر صفر 1441هـ الموافق أكتوبر 2019م بمبلغ إجمالي 35 مليون ريال شهريًّا، وزيادة قيمة الإعانة الشهرية لصغار مربي الماشية اعتبارًا من يوم الأربعاء 6/ 5/ 1441هـ الموافق 1 يناير 2020م لتبلغ 80 مليون ريال تم صرفها لأكثر من 61000 مستفيد (مواطن ومواطنة).