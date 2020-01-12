وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين. وأوضح أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية. وجاءت الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي تقويم الأسنان. – مساعد طب الأسنان. – مستشار قانوني أول. – أخصائي معالج الأسنان. – أخصائي البدليات السنية. – طبيب أسنان أطفال. Advertisements – طبيب الأمراض الجلدية. – أخصائي جراحة العظام. – فني تخطيط القلب. – أخصائي علاج الأسنان. – أخصائي الوقاية من العدوى. – منسق أول سلامة المرضى. – مساعد معالج النطق. وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 يناير 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) .

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