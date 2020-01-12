3 خدمات و3 اشتراطات جديدة لمنظمي الرحلات السياحية

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صحيفة الخليج الالكترونية
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إضافة ثلاث خدمات جديدة إلى المادة الثانية من لائحة منظمي الرحلات السياحية.
وأوضح القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، أن الخدمات الثلاث تتمثل في: خدمات إدارة الوجهات السياحية، وترتيب أعمال الوساطة لدى شركات التأمين المعتمدة من الجهات المختصة، وترتيب خدمات زيارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.
كما أضاف المجلس 3 اشتراطات إلى المادة الرابعة من اللائحة تضمنت، تقديم دراسة الجدوى لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية، وتقديم ما يثبت الربط المباشر مع المنصة الوطنية للرصد السياحي، والتعهد بالالتزام بتنفيذ الحد الأدنى للبرامج السياحية للزوار سنوياً.
وأقرَّ المجلس أيضا استئناف الترخيص وتجديده لممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحية.
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