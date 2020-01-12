- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باللغة الفارسية، لأول مرة، لتوجيه رسالة للمتظاهرين الإيرانيين وتشجعيهم على الاحتجاج ضد النظام الإيراني.
وقال ترامب في التغريدة التي نشرها منذ قليل عبر حسابه الشخصي بتويتر “إلى الشعب الإيراني الشجاع، لقد وقفت معكم منذ بداية فترة رئاستي وستواصل حكومتى الوقوف معكم، نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب، شجاعتكم ملهمة”.
تشهد عدد من المدن الإيرانية احتجاجات ضخمة عقب الإعلان عن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني أطلق عن طريق الخطأ.
وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الأرهابي قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.
كما هتف المتظاهرون “الموت للولي الفقيه”، كما هتف المتظاهرون “الاستقالة لا تكفي، تتوجب المحاكمة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي يغرد بالفارسية لتوجيه رسالة للمتظاهرين الإيرانيين وتشجعيهم على الاحتجاج ضد النظام الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.