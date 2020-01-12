الرئيس الأمريكي يغرد بالفارسية لتوجيه رسالة للمتظاهرين الإيرانيين وتشجعيهم على الاحتجاج ضد النظام الإيراني

صحيفة الخليج الإلكترونية

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باللغة الفارسية، لأول مرة، لتوجيه رسالة للمتظاهرين الإيرانيين وتشجعيهم على الاحتجاج ضد النظام الإيراني.

وقال ترامب في التغريدة التي نشرها منذ قليل عبر حسابه الشخصي بتويتر “إلى الشعب الإيراني الشجاع، لقد وقفت معكم منذ بداية فترة رئاستي وستواصل حكومتى الوقوف معكم، نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب، شجاعتكم ملهمة”.

تشهد عدد من المدن الإيرانية احتجاجات ضخمة عقب الإعلان عن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني أطلق عن طريق الخطأ.

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وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الأرهابي قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.

كما هتف المتظاهرون “الموت للولي الفقيه”، كما هتف المتظاهرون “الاستقالة لا تكفي، تتوجب المحاكمة”.