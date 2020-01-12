شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من قنصلية المملكة في هونج كونج للمواطنين.. لا تذهبوا إلى هذه المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: وجهت قنصلية المملكة في هونج كونج، تنبيها للمواطنين السعوديين الموجودين هناك، بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة (سنترال)، وذلك بسبب إعلان تنفيذ مظاهرات بتلك المنطقة اليوم الأحد. جاء ذلك في تغريدة للقنصلية عبر حسابها الرسمي في “تويتر” ذكرت فيها: “حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين في #هونج_كونج، وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المنطقة هذا اليوم الأحد؛ متمنين دوام السلامة للجميع”.

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