إيران.. متظاهرون ضد "الكارثة" يحرقون صور سليماني

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty سليماني قتل في ضربة جوية أميركية

وعرضت الوكالة التي ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها مقربة من الحرس الثوري صورا لمجموعة من الناس وصورة ممزقة لسليماني الذي قتل في ضربة جوية أميركية، في الثالث من يناير الجاري.

وذكرت وكالة "فارس"، في تقرير نادر، أن عدد المحتجين ضد إسقاط الطائرة الأوكرانية يتراوح بين 700 وألف شخص.

وتجمع مئات المتظاهرين الغاضبين في العاصمة طهران، السبت، احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أوكرانية ومقتل 176 شخصا كانوا على متنها، من بينهم إيرانيون.

وأصدرت إيران بيانا، السبت، تعترف فيه بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ بعد تصاعد الضغط الخارجي على طهران، لكن تعازي المسؤولين لأسر الضحايا لم تكن كافية في نظر بعض الإيرانيين.

شاهد ايضًا: بعد تهديدات ترامب بتدميرها.. تعرف على أهم المناطق الأثرية في إيران

مقدم من أخبارك.نت

وظلت إيران أياما وهي تنفي الاتهامات الغربية لها بالمسؤولية عن تحطم الطائرة الذي وقع الأربعاء الماضي، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا فيها وعددهم 176 شخصا.

وقالت السلطات السبت إن وسائل الدفاع الجوي، التي كانت في حالة تأهب بعد ضربات صاروخية إيرانية لأهداف أمبركية في العراق، أطلقت صاروخا صوب الطائرة عن طريق الخطأ.

وأخفقت تعازي المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني في تهدئة الإيرانيين الغاضبين، الذين عبروا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم لإخفاء الحقيقة من جانب الدولة.

ولم يسقط ضحايا للضربات الصاروخية الإيرانية التي نُفذت انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضرية جوية بطائرة مسيرة أميركية في الثالث من يناير في بغداد.

وقال بيان عسكري نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن الطائرة الأوكرانية التي كانت في طريقها إلى كييف، اعتبرت بطريق الخطأ هدفا معاديا، بعد أن اتجهت صوب قاعدة عسكرية حساسة للحرس الثوري بالقرب من طهران. وأضاف أن ذلك كان خطأ بشريا غير مقصود.

شاهد ايضًا: إيران تقرّ بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية عن غير قصد بسبب "خطأ بشري"

مقدم من سكاي نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: العالم في 30 ثانية 1- صورة من وزارة الدفاع الأسترالية في الـ 5 يناير-كانون الثاني الجاري للضابطة سالي فوت من محطة محاربة الحرائق والإنقاذ في نيو ساوث ويلز وهي تشاهد الحرائق عبر نافذة طائرة من طراز "هيركوليس سي 130 جي". الحرائق أتت على مساحات واسعة بضعف مساحة ولاية ماريلاند الأمريكية. 2- توابيت الفريق قاسم سليماني وبعض الذين قتلوا معه في غارة جوية أمريكية من تنفيذ طائرة بدون طيار، تحملها شاحنة ويحيط بها مشيعون خلال الموكب الجنائزي بمدينة مشهد الإيرانية يوم الأحد الـ 5 من يناير-كانون الثاني. مقتل سليماني الجمعة في العراق يزيد من حدة التوتر بين طهران وواشنطن بعد أشهر من العقوبات والتهديدات التي وضعت منطقة الشرق الأوسط الكبير على حافة الهاوية. 3- متظاهر وهو يلوح بالعلم الوطني العراقي بينما أشعل المحتجون النار في الشوارع القريبة من ميدان التحرير في بغداد تزامنا مع الضربة الصاروخية الإيرانية في العاصمة العراقية يوم الأربعاء الـ 8 يناير-كانون الثاني. ردّت إيران على الولايات المتحدة في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد اغتيال سليماني أحد كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني. طهران أطلقت سلسلة من الصواريخ الباليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تأويان قوات أمريكية في مؤشر واضح على تصاعد حدة التوتر بين الخصمين. 4- فرق الانقاذ تبحث في موقع تحطم الطائرة الأوكرانية في شاهدشهر جنوب غرب العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء الـ 8 يناير-كانون الثاني. تحطمت طائرة أوكرانية تقل أكثر من 170 شخصا يوم الأربعاء بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الرئيسي، وقد قضى جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة. 5- خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية و زعيم المعارضة في البلاد، وهو يتسلق السياج في محاولة فاشلة لدخول مقر البرلمان بعد أن مُنع هو وزملاؤه في المعارضة من الدخول إلى جلسة انتخاب قيادة جديدة للجمعية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم الأحد الـ 5 يناير-كانون الثاني. وأدى الائتلاف المنافس برئاسة النائب لويس بارا بأداء القسم، كرئيس جديد للمجلس التشريعي، بينما أدى خوان غوايدو القسم في الخارج. Euronews (Ar)

تفجير يستهدف أحد المساجد جنوب غرب باكستان ويخلف 13 قتيلا على الأقل لقي 13 شخصا مصرعهم بينهم ضابط هام في الشرطة وجرح 19 آخرين بعضهم في حالة حرجة في انفجار قنبلة استهدفت أحد المساجد خلال صلاة العشاء في مسجد في مدينة كويتا الباكستانية. وقد تم نقل الضحايا إلى المستشفى المحلي فيما لا تزال التحريات جارية لمعرفة طبيعة الانفجار كما أنه لم تعلن بعد أية جهة مسؤوليتها عما حدث. وقال قائد شرطة إقليم بلوشستان محسن حسن بات إن خبراء تفكيك المتفجرات يقومون بالتحقيق في نوع القنبلة وما إذا تم تفجيرها عن بعد أو أنها ناجمة عن تفجير انتحاري. ويتكرر وقوع الهجمات في مدينة كويتا رغم انخفاض وتيرة العنف بشكل كبير في أماكن أخرى من باكستان، وآخر الهجمات التي تعرضت لها كان تفجيرا وقع في السابع من هذا الشهر وأودى بحياة شخصين على الأقل فيما جُرح 14 آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية. Euronews (Ar)

سن التقاعد المحورية في فرنسا...نقطة الخلاف بين الحكومة والنقابات العمالية Advertisements استأنفت النقابات العمالية في فرنسا مفاوضاتها مع الحكومة حول مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يثير أزمة حادة في البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتأمل أكبر نقابة عمالية في هذا البلد، المعروفة باسم "الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل" في تراجع حكومة إدوار فيليب عن رفع سن التقاعد أو ما يعرف في مشروع الإصلاح بـ "السن المحورية" عند 64 عاما، مع إتاحة خيار التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحدد. كما يرسي مشروع القانون قاعدة "تلزم" بتأمين التوازن المالي لنظام التقاعد "الشامل" المقبل القائم على نقاط. من جهتها، أعربت النقابات العمالية الأخرى التي تقود إضرابا في قطاع النقل في باريس منذ الشهر الماضي في أن تسحب الحكومة مشروع الإصلاح نهائيا. وبعد إضراب قياسي في البلاد، مد رئيس الوزراء إدوار فيليب يده للنقابات مطلع الأسبوع وعرض عقد "مؤتمر تمويل" بناء على اقتراح من نقابة "الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل". ودعا الشركاء الاجتماعيين لبحث المسألة بهدف التوصل إلى حل فيما يتعلق بالسن المحورية. ووفقًا للتوقعات الرسمية التي صدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، سيتحول نظام المعاشات التقاعدية من وضع شبه متوازن في العام 2017 إلى عجز يتراوح ما بين 0.3 و0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025. وتعتمد هذه التوقعات على أساس نسبة نمو إيجابي حُدّدت بـ 1.3 بالمئة في فرنسا. ووفقا لهذا السيناريو فإن خزينة الدولة ستكون بحاجة إلى ما بين 8 و16.8 مليار يورو لتأمين التقاعد مستقبلا في إطار نظام التقاعد الحالي. وتنوي الحكومة العمل بهذه النظام اعتبارا من العام 2022 ما لم يتم الاتفاق على نظام آخر قبل أيلول/سبتمبر 2021 بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات وأرباب عمل والمشاركين في الصندوق الوطني المقبل للتقاعد الشامل المقرر استحداثه في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2020، بحسب النصوص المطروحة. وتفاديا لهذا الوضع المستقبلي الذي تصفه الحكومة الفرنسية بالكارثي، تم اقتراح مشروع الإصلاح هذا الذي تعارضة النقابات والذي يقوم على نقطتين أساسيتين، نظام موحد للجميع يحل محل 42 نظاما حاليا ويموّل نفسه بنفسه بداية من العام 2022 واعتماد السن المحورية عند الـ 64 عامًا. وفي خضم هذه المواجهة بين الحكومة والنقابات، قدمت الحكومة الفرنسية عددا من التنازلات من بينها زيادة الأجور للمعلّمين والعاملين في مجال البحوث وإعتماد الحد الأدنى للتقاعد عند 1000 يورو، بالإضافة إلى إستثناء بعض القطاعات كالشرطة والطيارين. وقد استطاعت النقابات أن تحشد الخميس 452 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا بحسب أرقام وزارة الداخلية من بينهم 56 ألفا في باريس وحدها، وهي تعبئة تفوق حجم تظاهرات 10 كانون الأول/ديسمبر، إلا أنها أدنى من تحركات 17 كانون الأول/ديسمبر، وأدنى خصوصا من يوم التحركات الأول في الخامس من الشهر الماضي، بحسب السلطات. وتعتزم النقابات تنظيم إضرابات جديدة الأسبوع المقبل بداية من الثلاثاء 14 ومبادرات آخرى "بكل الأشكال" الأربعاء والخميس، أملا في خروج "تظاهرات حاشدة" يوم السبت. وفي هذه الأثناء، يتوقع أن تشهد حركة القطارات إضطرابات كبيرة، حيث أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية "إس إن سي إف" تسيير 60 بالمئة فقط من القطارات و80 بالمئة من القطارات الفائقة السرعة. كما تتواصل الإضرابات في قطاعات أخرى ولا سيما في قطاع التربية الوطنية والمحاماة والمصافي، فيما أغلق برج إيفل أبوابه مجددا بوجه الزوار. ومن المنتظر أن تطرح الحكومة هذا المشروع المثير للجدل على مجلس الوزراء في 24 كانون الثاني/يناير الجاري قبل مناقشته في الجمعية الوطنية اعتبارا من 17 شباط/فبراير. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO إيران تقرّ بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية عن غير قصد بسبب "خطأ بشري" Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وطالب بعض الإيرانيين باستقالة المسؤولين ورفضوا اعتذارهم. وكتب أحدهم على تويتر: "أنتم انتقمتم من الإيرانيين". وجاء ذلك ردا على قول روحاني على تويتر: "تأسف الجمهورية الإيرانية بشدة لهذا الخطأ الكارثي".

أخبار ذات صلة

وفي رسالة على تويتر، السبت، ألقى وزير الخارجية الإيران جواد ظريف باللوم في تحطم الطائرة على ما وصفه بـ"نزعة المغامرة الأميركية. وردت عليه إحدى الناشطات قائلة: "هذا هو خط النهاية أيها السيد الوزير! لقد هدمتم كل شيء".