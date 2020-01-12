شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: ميليشيات تابعة للوفاق تخرق الهدنة فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطنى الليبى اليوم الأحد أن ميليشيات تابعة للوفاق خرقت هدنة وقف إطلاق النار فى طرابلس.

وأكد الجيش الليبى - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية - أن قواته ملتزمة بالهدنة رغم خرقها من قبل ميليشيات الوفاق.

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الوطنى الليبي، أمس وقفا لإطلاق النار فى المنطقة الغربية من البلاد، مشدد على أن قواته ملتزمة بالهدنة رغم خرقها من قبل ميليشيات الوفاق.

وفى بيان مصور للجيش نقله الناطق الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أحمد المسمارى، أكد وقف الأعمال القتالية فى المنطقة الغربية من البلاد، اعتبارا من ا يوم 12 يناير.

كما تعهد المتحدث باسم الجيش الليبى بأن الرد سيكون قاسيا على أى خرق لهذه الهدنة.

ويأتى إعلان الهدنة بعدا وأعلان الريس الروسى بوتين السبت، أنه من المخطط عقد مشاورات إضافية مع طرفى الأزمة الليبية بعد دخول نظام وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

سلام فى ليبيا برعاية ألمانية

فى السياق نفسه، أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن بلادها ستستضيف مؤتمراً للسلام فى ليبيا.

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وأضافت فى مؤتمر صحفى مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أنها تأمل بنجاح الجهود التركية الروسية للسلام فى ليبيا.

من جهته، شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن الصراع فى ليبيا يجب أن ينتهي، مؤكداً ضرورة عقد محادثات السلام بشأن ليبيا فى برلين.

الجيش: لن نتراجع

يذكر أن مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، كان جدد تأكيده، السبت، أن الجيش لن يتراجع عن معركته ضد "الإرهاب".

وقال فى مقابلة بثها المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة على فيسبوك، إن الجيش لن يتراجع والقوات المسلحة تتقدم الآن إلى مصراتة.