طقس الخليج.. شديد البرودة بالسعودية وغائم بالإمارات وبارد بالبحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من عدم الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين بارداً مع وفى الإمارات سيصبح غائما جزئياً بعد أمطار غزيرة ضربت البلاد وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على بعض المناطق.
وإليكم التفاصيل..البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين، اليوم الأحد، سيكون بمشيئة الله بارداً مع بعض السحب، ودرجة الحرارة: العظمى 18 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.
السعودية
وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، الجوف، حائل وشرق المدينة المنورة)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة .
الإمارات
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تخف الحالة الجوية بوجه عام اليوم، ليكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، كما يحتمل تكون بعض المياه المتجمدة أو سقوط الثلوج على قمم الجبال، وتزداد الرطوبة صباح اليوم ويستمر نشاط الرياح.
الإمارات
نهارا
مائل للبروده والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة.
ليلاً
بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .
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