شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. شديد البرودة بالسعودية وغائم بالإمارات وبارد بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من عدم الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين بارداً مع وفى الإمارات سيصبح غائما جزئياً بعد أمطار غزيرة ضربت البلاد وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على بعض المناطق.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين، اليوم الأحد، سيكون بمشيئة الله بارداً مع بعض السحب، ودرجة الحرارة: العظمى 18 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

السعودية

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، الجوف، حائل وشرق المدينة المنورة)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة .



