شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ تطبيقها اليوم.. تعرّف على تسعيرة بيع «الشعير» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بمناطق المملكة كافة، بدءًا من اليوم الأحد 17/ 5/ 1441هـ.

وأوضحت المؤسسة أنه إنفاذًا للقرارات المنظمة تم إعادة توجيه اعتمادات الإعانات الزراعية ضمن البرنامج التنفيذي لإعادة توجيه الدعم لمدخلات الأعلاف، بما فيها الشعير، وصرفها بشكل مباشر للمستحقين.

وأضافت أنه تم البدء بإيداع قيمة الإعانة في حسابات صغار مُربِّي الماشية بشكل شهري بدءًا من شهر صفر 1441هـ، الموافق أكتوبر 2019م، بمبلغ إجمالي بحدود (30) مليون ريال شهريًّا، وزيادة قيمة الإعانة الشهرية لصغار مُربِّي الماشية بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 6/ 5/ 1441هـ الموافق 1/ 1/ 2020م؛ لتبلغ بحدود (80) مليون ريال، تم صرفها لأكثر من (61000) مستفید (مواطن ومواطنة).

وحددت المؤسسة العامة للحبوب سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم بما لا يتجاوز (44 ريالاً + ضريبة القيمة المضافة) في جميع نقاط البيع من التاريخ المحدد.

Advertisements