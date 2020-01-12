فوائد غير متوقعة للخروج خلال الشتاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

نميل خلال فصل الشتاء، خاصة عند انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، إلى عدم الخروج من المنزل خشية الإصابة بالأمراض كالأنفلونزا ونزلات البرد، واعتقاداً منا أن البقاء في البيت تحت الأغطية الثقيلة وفي أيدينا المشروبات العشبية الساخنة أفضل.



ولكن في واقع الأمر، فإن الخروج والحركة والمشي في درجات الحرارة المنخفضة يعود بالنفع صحياً بشكل كبير، بل يحسن المزاج.

ونقلت مجلة "dilei" الإيطالية عن أطباء قولهم إن ثمة 4 من أهم الفوائد للخروج في الشتاء.

1- تحسين الحالة المزاجية

الجلوس في المنزل الدافئ بشكل تام وبدون وجود ضوء طبيعي يؤثر سلباً على الحالة المزاجية للإنسان ويقلل من مستويات هرمون السيروتونين، مما يعمل على حدوث تغيير في الساعة البيولوجية التي تتحكم في المزاج، فضلاً عن المعاناة من مشاكل الهضم والقولون العصبي وغيرها من الأمراض التي يسببها التوتر.

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لذا فإن الخروج والتمشية تحت أشعة الشمس الطبيعية في ساعات النهار خلال فصل الشتاء يزيد من نسبة السيروتونين، الهرمون المسؤول عن تحسين الحالة المزاجية وتقليل الإصابة بالاكتئاب.

2- فيتامين د

قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق يزيد من الحصول على فيتامين "د"، الذي يقوي امتصاص الكالسيوم الطبيعي، مما يساعد جسم الإنسان على مكافحة الإصابة بالالتهابات، خاصة ما يتعلق منها بالعظام.

3- تقوية الجهاز المناعي

يستفيد الجهاز المناعي من المشي والخروج خلال فصل الشتاء، ففي الواقع، وبالإضافة إلى الحفاظ على اللياقة البدنية دون بذل جهد بدني مفرط، يعتاد الجسم أيضاً على درجات الحرارة المنخفضة، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالأمراض الموسمية، لذا ينصح بالتمشية لمدة 30 دقيقة يومياً، مما يساعد على تقوية الجهاز المناعي ويجعله أكثر قدرة على مقاومة الأمراض.

4- تسريع عملية التمثيل الغذائي

الجسم يحتاج إلى مزيد من الطاقة للشعور بالدفئ، ولا يوجد نشاط أفضل لتحقيق ذلك مثل المشي والخروج، الذي يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية ومن ثم تسريع عملية الأيض.