الحرس الثوري الإيراني يتحمل مسؤولية "الطائرة الأوكرانية"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إيران وصفت الكارثة بالخطأ الذي لا يغتفر

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، إن "إسقاط إيران الطائرة الأوكرانية مأساة كبيرة وخطأ لا يُغتفر".

وذكر حسن روحاني في تغريدة أخرى أن "إيران نادمة جدا على الإسقاط غير المتعمد للطائرة الأوكرانية".

من جانبها، ذكرت قيادة الجيش الإيراني، بأن المسؤول عن كارثة الطائرة الأوكرانية، سيُحال فورا إلى القضاء.

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وقدّم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت "اعتذارات" بلاده عن كارثة طائرة البوينغ الأوكرانية، بعد اعتراف القوات المسلحة الإيرانية بأن "الطائرة أُسقطت خطأ".

ويأتي الإعلان الإيراني عن أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، قد قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود، بعد أن رجحت عدة دول غربية أن تكون الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" قد سقطت من جراء التعرض لصاروخ إيراني.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي ما أهمية قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين قصفتهما إيران بالصواريخ؟ قال الصحافي في فرانس24 عمار الحميداوي إن قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين قصفتهما إيران فجر الأربعاء بالصواريخ، هما من أبرز وأكبر القواعد الجوية في العراق. وأشار إلى أن القاعدة الثانية، والواقعة في إقليم كردستان، هي "أمريكية بحتة" وأقرب القواعد الأمريكية من الحدود الإيرانية (نحو 115 كلم). France 24

مراسلة فرانس24 في القدس: "إسرائيل مستعدة منذ مدة لمثل هذه التطورات" في الشرق الأوسط قالت مراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة إن "إسرائيل مستعدة منذ مدة للسيناريوهات والتطورات" السريعة والخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضرية جوية أمريكية قرب بغداد. وأشارت إلى أن اجتماعا مصغرا لأجهزة الأمن الإسرائيلية عقد ليل الثلاثاء الأربعاء إثر قصف إيران لقاعدتين يستخدمهما الجيش الأمريكي في العراق. France 24

عمار الحميداوي: العراق هو الحلقة الضعيفة في الصراع بين واشنطن وطهران اعتبر الصحافي في فرانس24 عمار الحميداوي أن العراق هو الحلقة الضعيفة في الصراع الدائر على أراضيه بين الولايات المتحدة وإيران، وآخر فصوله قصف طهران قاعدتين (عين الأسد وإربيل) يستخدمهما الجيش الأمريكي. وقال الحميداوي إن القوات العراقية خرجت مستنزفة من الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، ما يضعها في موقه حرج بعد التطورات الخطيرة التي تشهدتها المنطقة. France 24 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO من هي قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني؟ France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وسقطت الطائرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع، ووقع الحادث في الليلة التي شهدت إطلاق إيران لعدة صواريخ صوب قاعدتين عسكريتين في العراق، انتقاما لمقتل قائدها العسكري البارز، الجنرال قاسم سليماني، في ضربة جوية أميركية، في الثالث من يناير الجاري، قرب مطار بغداد.

ويوم الجمعة، أعلن رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني (إس.بي.يو)، إيفان باكانوف، عن وضع احتمالي الهجوم الصاروخي أو الإرهاب على رأس الأسباب المحتملة وراء تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.

وطالب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بتحقيق "مستقل وذي مصداقية" بشأن حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، والتي أسفرت عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

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وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، شتيفان دي كيرسمايكر، للصحفيين: "من المهم جدا بالنسبة إلينا أن تأخذ التحقيقات شكل تحقيق مستقل وذي مصداقية يجري بشكل يتناسب مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي"، حسبما نقلت "فرانس برس".