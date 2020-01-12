شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تسجل نسبة غير مسبوقة فى الإمارات منذ عام 1996 بواقع 144 ملم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الأمطار التي هطلت على عدة مناطق بالإمارات خلال اليومين الماضيين أرقاماً قياسية غير مسبوقة منذ 24 عاماً، حيث بلغت كميات الأمطار المسجلة في منطقة خطم الشكلة بالعين خلال اليومين الماضيين 184.8 ملم، محطمة أعلى رقم مسجل منذ عام 1996 في خورفكان بواقع 144 ملم حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.



أمطار غزيرة تغرق الشوارع

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد فإن كميات كبيرة من الأمطار هطلت على أغلب مناطق الدولة خاصة المناطق الشرقية فسجلت في منطقة دمثة القريبة من العين 171 ملم، و168.2 في مزيد و153 ملم في الفوعة، و133.6 ملم في فلج المعلا و131.6 في جميرا، و126 ملم في الشعيبية وسويحان والشويب و123.6 في العراد و120 ملم في الفقع والفرفار و114.6 ملم في ركنة ورزين.



شفط المياه



وجدد المركز الوطني تحذيراته من الانزلاقات على الطرق، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة على الطرق السريعة والابتعاد عن أماكن جريان الأودية ومناطق تجمع المياه.

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كما سجلت مناطق أخرى كميات أمطار تراوحت ما بين 50 إلى 100 ملم في مطار دبي والشوامخ وبوحمرا والخزنة ورأس غناضة ووتييد وأم غافة وجامعة الإمارات والقطارة وحتا ومسافي وشوكة والذيد ومليحة والطويين والفجيرة والمنامة وجبل ينس وجبل حفيت وكلباء والعور وعرجان وجزيرة الريم. وسجلت مناطق أخرى أقل من 50 ملم في كل من مدينة زايد ولهباب وجبل الظنة والياسات ومكاسب وصير بني ياس وجزيرة داس وكورنيش أبوظبي وصير بونعير وجزيرة دلما وجسيورة ومخيرز، فيما سجلت مناطق أخرى أقل من 10 ملم في كل من جزيرة قرنين والرويس وبراكة والظفرة وأم الزمول وبرج خليفة.



ارتفاع مناسب المياه

وواصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة هطولها أمس وأول من أمس، على معظم مناطق الدولة وأدت إلى جريان السيول وامتلاء عدد من السدود في المناطق الشمالية في أودية شوكة والصاروج ومفنا وحام وسد سيجي، كما سقطت أمس أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً على دبي وأبوظبي والشارقة والذيد والشوامخ ورأس الخيمة والظفرة في غياثي وطريف والرويس والمرفأ ومدينة خليفة وسويحان.



شوارع غارقة بالمياه

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تخف الحالة الجوية بوجه عام اليوم، ليكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، كما يحتمل تكون بعض المياه المتجمدة أو سقوط الثلوج على قمم الجبال، وتزداد الرطوبة صباح اليوم ويستمر نشاط الرياح.