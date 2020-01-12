شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال القيادى البارز فى الحشد الشعبى طالب عباس على الساعدى وسط العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل آمر لواء كربلاء في الحشد الشعبى، طالب عباس الساعدى، مساء أمس السبت بعملية اغتيال في العاصمة العراقية بغداد، وقال مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي، مهند العقابي، لشبكة رووداو الإعلامية: "بحسب المعلومات الأولية فإن اللواء طالب محمد الساعدي وهو آمر لواء الحشد الشعبي في كربلاء التابع لوزارة الدفاع قتل اليوم في بغداد".



وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية لم تسمها القول إن مسلحين مجهولين اغتالوا آمر لواء كربلاء طالب الساعدي مساء اليوم في مدينة الصدر ببغداد برفقة اثنين من حراسه.

ومؤخراً تعرض الناشطون إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من 100 يوم، فيما تصاعدت وتيرة الاستهداف بصورة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، وكان آخرها اغتيال الصحفي أحمد عبدالصمد ومراسله صفاء غالي في البصرة أول أمس الجمعة، لكن استهداف قيادي رفيع في الحشد الشعبي بهذا المستوى يعد أمراً نادراً ويثير علامات استفهام حول دوافعه.