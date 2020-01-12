شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: واشنطن هددت بغداد بمنع وصولها إلى عائدات مبيعات النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الإدارة الأمريكية العراق من إمكانية خسارته الوصول إلى حساب مصرفى حيوى فى حال إقدامه على طرد القوات الأمريكية من البلاد، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت السلطات فى بغداد بأنها قد تفقد الوصول إلى حساب فى البنك الاحتياطى الفدرالى بنيويورك، يتضمن عائدات مبيعات النفط، الأمر الذى يهدد بتوجيه ضربة مؤلمة للاقتصاد العراقى المترنح.

وأشار أحد المسؤولين العراقيين إلى أن التحذير بشأن الحساب المذكور جاء عبر اتصال هاتفى أجرته الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، مع القائم بأعمال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، ضمن بحث الطرفين ملفات أخرة من الشراكة العسكرية والمالية والسياسية بين واشنطن وبغداد.

ولاح تهديد تعرض العراق لعقوبات أمريكية فى الأفق بعد اغتيال الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، جراء غارة جوية أمريكية فى مطار بغداد الدولي، فى 3 يناير، الحدث الذى رد عليه البرلمان العراقى بتصويته، فى 5 يناير، لصالح قرار يطالب رئيس الحكومة بالتحرك من أجل إخراج نحو 5300 جندى أمريكى من أراضى البلاد.

وردا على هذا القرار، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات ضد إيران فى حال إصرار بغداد على سحب القوات الأمريكية.

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ويحتفظ العراق، مثله مثل البلدان الأخرى، بحسابات حكومية فى الاحتياطى الفدرالى فى نيويورك، كجزء هام من إدارة الشؤون المالية للبلاد، بما فى ذلك عائدات مبيعات النفط. ويمكن أن تؤدى خسارة الوصول إلى الحساب إلى تقييد استخدام العراق لتلك الإيرادات، الأمر الذى يثير أزمة نقدية فى النظام المالى ويحد من الموارد المهمة للاقتصاد.

وسبق للولايات المتحدة أن منعت وصول بغداد إلى الحساب المذكور لمدة عدة أسابيع، على خلفية شبهات بأن جزءا من أمواله يستخدم لسد احتياجات إيران، وكذلك لتمويل تنظيم "داعش". وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء ألحق آنذاك أضرارا جسيمة بالنظام المالى العراقي.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الآثار الاقتصادية والمالية المحتملة لإخراج القوات الأمريكية من البلاد تلقى بثقلها على المسؤولين العراقيين الذى يحاولون معالجة المسألة دون إثارة رد فعل عنيف.

وفى الأيام الأخيرة، أبرز المسؤولون العراقيون، وفقا لـ "وول ستريت جورنال"، الحاجة إلى علاقات ودية مع واشنطن، حتى مع ممارسة القوى الموالية لإيران الضغط لطرد القوات الأمريكية من العراق.