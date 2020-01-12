دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تحقق مبيعات تصل إلى 100 ألف وحدة شهرياً من هاتف Mate X ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة هواوي في تصريحات رسمية مؤخراً على أن هاتفها القابل للطي Mate X الذي يتوفر الآن في السوق الصيني الآن، إلا أنه يحقق مبيعات شهرية منذ إنطلاقه في شهر نوفمبر تصل إلى 100 ألف وحدة.

رداً على إعلان العملاق الكوري سامسونج الذي جاء خلال فعاليات CES 2020 حول تحقيق مبيعات تصل إلى 400 ألف وحدة من هاتفها القابل للطي Galaxy Fold منذ إنطلاق الهاتف إلى الأسواق، كشفت شركة هواوي أيضاً عن مبيعات الهاتف التي حققتها الشركة في السوق الصيني

ورغم مستوى التسعير المرتفع الذي انطلقت به إصدارات هواوي وسامسونج من الهواتف القابلة للطي، إلا أن هذه الإصدارات بدأت في جذب قاعدة كبيرة من المستخدمين في الفترة الأخيرة، وهو ما أكدت عليه الإعلانات الرسمية من هواوي وسامسونج عن نسبة المبيعات لهذه الإصدارات حتى الآن.

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ولقد قدمت هواوي هاتفها القابل للطي Mate X في السوق الصيني في 15 من نوفمبر، إلا أن الهاتف حقق مبيعات جيدة تصل إلى 100000 وحدة شهرياً، أي أن الهاتف إستطاع منذ إنطلاقه تسجيل مبيعات 200 ألف وحدة.

وتخطط هواوي إلى خفض شحنات هاتف Mate X لدعم المستخدمين في السوق الصيني الذين تقدموا لشراء الهاتف يوم الثلاثاء الماضي بوحدات جديدة من الهاتف يوم الجمعه، حيث تصل تكلفة هاتف Mate X إلى 2447 دولار، بينما قدم هاتف Galaxy Fold للأسواق بسعر 2303 دولار.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تحقق مبيعات تصل إلى 100 ألف وحدة شهرياً من هاتف Mate X ظهر على التقنية بلا حدود.