- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رغد صدام حسين تنعى السلطان قابوس وتنشر فيديو له مع والدها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، سلطان عمان، قابوس بن سعيد، ونشرت رغد تغريدة قالت فيها: "نتقدم لكم شعب سلطنة عمان الشقيق وكل محبي السلطان قابوس بأحر التعازى، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".
تغريد رغد
كما نشرت رغد فيديو قديما لوالدها صدام حسين مع السلطان قابوس، التقط خلال زيارة للأخير إلى العاصمة العراقية بغداد.
وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، وحكم السلطان قابوس سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، خلفا لأبيه.
وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح أمس، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس.
كانت هذه تفاصيل خبر رغد صدام حسين تنعى السلطان قابوس وتنشر فيديو له مع والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.