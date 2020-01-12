شكرا لقرائتكم خبر عن رغد صدام حسين تنعى السلطان قابوس وتنشر فيديو له مع والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، سلطان عمان، قابوس بن سعيد، ونشرت رغد تغريدة قالت فيها: "نتقدم لكم شعب سلطنة عمان الشقيق وكل محبي السلطان قابوس بأحر التعازى، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".



تغريد رغد

كما نشرت رغد فيديو قديما لوالدها صدام حسين مع السلطان قابوس، التقط خلال زيارة للأخير إلى العاصمة العراقية بغداد.