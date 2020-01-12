شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يتلقى رسالة من نظيره الكونغولى حول الأوضاع فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون رسالة من رئيس الكونغو دونيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقى حول ليبيا، حول الأوضاع فى ليبيا، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الجزائرى بوزير الشؤون الخارجية الكونغولى جون كلود جاكوسو.

وقال غاكوسو - فى تصريح صحفى عقب لقائه بالرئيس تبون - إن الوضع فى ليبيا متفاقم، لافتا إلى أنه أمام خطورة الأوضاع فى ليبيا فإن الرئيس نجيسو يدعو رؤساء الدول الأعضاء فى "اللجنة رفيعة المستوى" إلى عقد قمة ببرازافيل من أجل التفكير فى السبل والوسائل لاتخاذ موقف إفريقى مشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع فى هذا البلد والقيام بكل شيء حتى يعود الليبيون إلى جادة الصواب وسلك طريق الأخوة.



وأشار إلى أن مشروع اللجنة يتمثل فى دفع الليبيين إلى تنظيم ندوة للمصالحة قبل التفكير فى أى مسار انتخابي، مضيفا: "لا نرى كيف يمكن تنظيم انتخابات فى ظل الأوضاع الحالية التى تمر بها ليبيا التى تشهد أعمال عنف، وتسيطر ميليشيات على مدن بأكملها تقريبا، مؤكدا ضرورة التوصل لى التهدئة والوصول إلى وقف لإطلاق النار حتى يتم بعث مسار المصالحة.