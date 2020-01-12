ليبيا: إسقاط مسيّرة تركية والجيش يواصل الزحف على مصراتة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسقط الجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة، طائرة تركية مسيرة فوق منطقة العمليات بالعاصمة طرابلس. وأكدت مصادر عسكرية متطابقة باللواء التاسع مشاة بالجيش الليبي إسقاط الدفاعات الأرضية لطائرة تركية مسيرة فوق منطقة أبوسليم إبان رصدها تحركات القوات وقبل استهدافها لتمركزاتهم. وعلى مدى عملياته الهجومية دمر الجيش الليبي أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية الصنع، كما دمر غرف عملياتها وهوائيات التحكم، بالإضافة إلى عشرات المدرعات التركية من نوع كيربي. كما تمكن الجيش الليبي من إسقاط وتدمير طائرتين للميليشيات من نوع L39، وطائرتين ميراج F1، وطائرة ميغ 25، وأخرى ميغ 23، و20 طائرات تركية مسيرة للاستطلاع والتصوير.

وفي سياق الوضع الميداني، جدد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، تأكيده أن الجيش لن يتراجع عن معركته ضد «الإرهاب». وقال في مقابلة بثها المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة على فيسبوك إن الجيش لن يتراجع والقوات المسلحة تتقدم الآن إلى مصراتة.

وكان الجيش الليبي أعلن الجمعة، أن القوات المسلحة تتقدم إلى محمية الهيشة شرق مصراتة، مؤكداً أنه كبد ميليشيات الوفاق مزيداً من الخسائر. وأضاف أن رئيس أركان القوات البحرية وجه مصلحة الموانئ والنقل البحري بمنع السفن المبحرة إلى ميناءي مصراتة والخمس، محذراً من أنها قد تصبح هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة نظراً لرفع الحالة القصوى وحالة النفير العام.

والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية، فرج المهدوي، بدء تقدم قوات الجيش الليبي نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها أقوى الميليشيات المسلّحة التابعة للوفاق وأكثرها عدداً، وذلك بعد سيطرته، الاثنين، بالكامل على مدينة سرت الاستراتيجية. في غضون ذلك، أكد العقيد ميمي الأمين الصادق، مدير الأمن بمدينة سرت الليبية، أن الوضع الأمني بالمدينة بعد تحريرها من قبل الجيش الوطني الليبي ممتاز جدا ومستقر. وتابع العقيد ميمي، أن الدوريات الأمنية مستمرة في حدود مديرية الأمن، حيث قامت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بدعم المديرية بدورات من مديرية أمن إجدابيا والهلال النفطي وراس لانوف، بالإضافة للإدارات العامة للبحث الجنائي والدعم المركزي. وشدد على أن الوضع الأمني بصفة عامة في نطاق المديرية تحت السيطرة، حيث تم تطبيق الخطة الأمنية الأولى منذ تحرير المدينة من قبضة المجموعات الإرهابية والمسلحة وفق الدعم المتوفر في تلك الأيام. (وكالات)