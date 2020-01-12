شكرا لقرائتكم خبر عن «أزرق أبيض» يتقدم على «الليكود» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف استطلاع رأي جديد قبل خمسة أيام من إغلاق لوائح المرشحين للانتخابات النيابية «الإسرائيلية» المقررة في 2 مارس/آذار القادم، أنه لا يبدو أن التحالفات في اليمين أو اليسار ستغير الخريطة السياسية بشكل كبير.
وأظهر الاستطلاع أن تحالف «أزرق أبيض» بزعامة بيني جانتس، سيحتفظ بمكانته كأكبر حزب في الكنيست، وسيحصل على 34 مقعداً، ويأتي بعده حزب «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو كثاني أكبر حزب في الكنيست بحصوله على 30 مقعداً.
أما «القائمة المشتركة» التي تمثل العرب في ال48، فتكون بذلك القوة الثالثة في البرلمان وتحصل بحسب الاستطلاع على 15 مقعداً، مقابل 7 مقاعد لحزب «يسرائيل بيتنا» برئاسة أفيجدور ليبرمان.
ويتوقع ان يتخطى التحالف الذي يجمع «البيت اليهودي» برئاسة رافي بيرتس، و«عوتسماه يهوديت» برئاسة إيتمار بن غفير، نسبة الحسم ويحصل على 5 مقاعد. أما حزب «اليمين الجديد» برئاسة نفتالي بينيت فيتراجع ويحصل على 4 مقاعد فقط، ويحصل حزب «يهدوت هتوراة» المتدين برئاسة يعقوب ليتسمان على 8 مقاعد، بينما يحصل حزب «شاس المتدين، برئاسة أرييه درعي على 7 مقاعد.
وتوقع الاستطلاع حصول حزب العمل برئاسة عمير بيرتس، وتحالف المعسكر الديمقراطي على 5 مقاعد فقط لكل منهما. (وكالات)
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