عبد المهدي: العراق يسعى لعلاقات متوازنة ويرفض سياسة المحاور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تبادل رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، في أربيل بعد ظهر أمس السبت، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني وجهات النظر في مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والاستجابة للمطالب المشروعة وحق التظاهر السلمي، وتداعيات الأزمة الحالية في المنطقة ومسألة تواجد القوات الاجنبية.

وأكد عبد المهدي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي «أهمية المشاورات في مجمل القضايا وجوانب العلاقة بين الحكومتين».

وأشار إلى أن «وجود الثقة كفيل بحل جميع القضايا، سواء الداخلية منها والخارجية وأن الأزمة الحالية خطيرة وتتطلب التعاون والتنسيق وسد كل الثغرات التي يمكن أن تستغلها «داعش» في هذه الظروف».

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وأضاف، أننا «منذ البدء قررنا إقامة علاقات متوازنة وعدم الدخول في سياسة المحاور والعقوبات وأقمنا علاقات تعاون جيدة مع جميع دول الجوار ولا نريد عداءً مع أحد، بما في ذلك الولايات المتحدة وحفظ مصالح وسيادة بلدنا وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».

وأعرب رئيس إقليم كردستان، عن تقديره للتشاور حول مختلف القضايا التي تهم العراق، وقال، إن «موقف إقليم كردستان مع مصلحة العراق وأي قرار تتخذه الحكومة الاتحادية هو قرارنا».

وقال البرزاني، إننا «نقدر الصعوبات التي تواجهونها بحكمة، ونحن مع أي قرار يحفظ مصلحة واستقرار وأمن وسيادة العراق وتجنيبه المخاطر المستقبلية، ومع أهمية أن يكون العراق نقطة سلام وفي منأى عن الصراعات وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وضرورة العمل المشترك ومعالجة كل الثغرات التي يمكن أن تستغلها «داعش»».

وأكد الجانبان «أهمية صون الحريات الدستورية والاستماع لمطالب المتظاهرين السلميين وضرورة أن تفرض الدولة والحكومة سلطتها وهيبتها من أجل حفظ مصالح العراق وتحقيق تطلعات شعبه».