عمان تودع قابوس .. وتستقبل عهد السلطان هيثم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سلطنة عُمان رسمياً عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً للبلاد خلفاً للراحل السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة.

ونعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببالغ الحزن والأسى أخاه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، داعياً سموه المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سلطنة عمان وشعبها والعائلة المالكة الكريمة جميل الصبر والسلوان.

وقال سموه، في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة: «إننا ننعى اليوم زعيماً من أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية، أعطى الكثير لشعبه وأمته، ووهب حياته دفاعاً عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرد».

وأضاف سموه «وإذ نعرب عن خالص تعازينا للعائلة المالكة ولشعب سلطنة عمان الشقيقة في الفقيد الكبير السلطان قابوس بن سعيد، فإننا نؤكد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب سلطنة عمان وقيادته الحكيمة كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك».

ونوه سموه بمناقب الفقيد الذي عمل من دون كلل على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه، مؤكداً «أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قامة كبيرة وقيادة تاريخية لم تتوانَ عن خدمة قضايا أمتها حتى آخر لحظة من حياتها».

وأمر صاحب السمو رئيس الدولة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم، وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

على صعيد متصل، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود، برقيات تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.

وبعث صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بمناسبة تنصيبه سلطاناً لسلطنة عُمان الشقيقة.

وقال سموّه في برقية تهنئة، بعث بها إليه بهذه المناسبة «نهنئكم على الثقة الغالية وتولّيكم مقاليد الحكم في السلطنة، في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، من أجل مواصلة مسيرة الخير والنماء والرخاء التي أرسى أساسها المتين، وشيّد بنيانها الراسخ، فقيد الأمة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، بما يحقق تطلعات الأشقاء في سلطنة عُمان، نحو مزيد من التنمية والتقدم والازدهار الذي تحياه بلادكم واقعاً ملموساً».

وأكد صاحب السموّ رئيس الدولة، عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص دولة الإمارات على المضيّ قدماً في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة، وتعزيز التعاون الصادق القائم بين البلدين، ودفعه إلى آفاق أرحب وأوسع، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويسهم في الوقت نفسه، في خدمة المصالح القومية العليا للأمة العربية ويصون مستقبلها.

وأضاف صاحب السموّ رئيس الدولة «إننا ماضون بعزم صادق وإرادة صلبة على طريق تعزيز علاقتنا مع سلطنة عمان الشقيقة، على المستويات كافة، على أسس الأخوة ووحدة الهدف والمصير، في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وقال سموّه «إننا نتطلع بثقة وعزم إلى العمل معاً لما فيه خير شعبينا وأمتنا العربية، ونعبر لجلالتكم عن أصدق تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في قيادة المسيرة المظفرة للشعب العماني الشقيق، نحو مزيد من التقدم والنماء والتطور».

وبعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق، بالمناسبة نفسها.

ونعى صاحب السمو نائب رئيس الدولة الفقيد على تويتر مغرداً: «رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة... رحل السلطان قابوس، طيب الله ثراه.. تعازينا لإخوتنا في عُمان.. تعازينا للأمة العربية والإسلامية.. تعازينا لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة.. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان، ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية».

كما هنأ سموه السلطان هيثم بن طارق على تويتر مغرداً: «دعواتنا بالتوفيق لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم سلطان عمان الجديد.. أوصى به الراحل السلطان قابوس رحمه الله.. وارتضاه شعبه.. وعرفنا عنه حكمة وتسامح وأصالة وثقافة شعب عمان.. خير خلف لخير سلف.. وفقك الله لخدمة شعبك وأمتك، وقيادة النهضة الثانية لعمان الحبيبة ...».

ونعى صاحب السمو ولي عهد أبوظبي الفقيد على تويتر مغرداً: «فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائداً حكيماً، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا أخ عزيز ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما، نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

كما هنأ سموه السلطان هيثم بن طارق على تويتر مغرداً: «نهنئ جلالة هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطاناً لعمان الشقيقة، تمنياتنا له بالتوفيق والسداد في مواصلة قيادة نهضة السلطنة وتقدمها، وللشعب العماني مزيداً من الرخاء.. ماضون بإذن الله في تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة بمزيد من التلاحم والتكامل لخير بلدينا وشعبينا».

وعبر صاحب السمو حاكم الشارقة، في برقية التعزية عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة السلطان قابوس، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

فيما قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، التهاني للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان.

وغرد سموه عبر «تويتر»: «خالص التهاني لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان الشقيقة، وكل التوفيق والسداد لجلالته في حمل هذه الأمانة وإكمال مسيرة النهضة العمانية المباركة ، سائلين الله عز وجل أن يحفظ عُمان قيادةً وشعباً، وأن تستمر مسيرتها في عزة وازدهار ..».