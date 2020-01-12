إخماد حرائق «الجحيم الأسترالي» لا يزال بعيداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفست أستراليا، أمس السبت، الصعداء، بعد انتهاء ليلة طويلة وصعبة، وصفت ب«الجحيم»، إذ أججت الرياح حرائق الغابات المندلعة منذ أشهر، في ولايتي نيو ساوث ويلز وفكتوريا، لتندمج مشكّلة حريقاً هائلاً يتجاوز بأربع مرّات مساحة منطقة لندن الكبرى، لكنها انتهت من دون أضرار كبيرة، إلا أن السلطات واصلت تحذيراتها من أن إخماد النيران في جنوب شرقي البلاد «لا يزال بعيداً» رغم أن انخفاض درجات الحرارة خفف العبء قليلاً عن عناصر الإطفاء المنهكين والسكان.

وصرحت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز، جلاديس بيريجيكليان، أمس: «بينما كانت ليلة طويلة وصعبة في أجزاء عدّة من نيو ساوث ويلز، نشعر بالارتياح هذا الصباح لعدم خسارة أي أرواح، وعدم وقوع أي أضرار كبيرة في الممتلكات». ويتوقع أن تتواصل الأجواء الأكثر اعتدالاً لنحو أسبوع، ما يعطي عناصر الإطفاء الوقت لمحاولة السيطرة على الحرائق.

ورغم انخفاض درجات الحرارة، فإن السلطات حذّرت من أن موسم حرائق الغابات لم ينته بعد، في وقت لا تزال مئات الحرائق تستعر في أنحاء ولايات عدّة. وصرّح مدير الفريق المتخصص لمكافحة الحرائق في قرية توامبا ناثان بارندن، أن هطول الأمطار أمر «رائع»، لكنه «غير كافٍ في هذه المرحلة لإخماد الحرائق». وقال: «نحتاج لمئات المليمترات خلال فترة من الوقت. لتصبح مكافحة الحرائق أسهل بالنسبة إلينا».

ودعا رئيس وزراء ولاية فكتوريا، دانيال أندروز، السكان لتوخّي الحذر، مشيراً إلى أن الأزمة التي تواصلت على مدى شهور «لا تزال بعيدة عن نهايتها».

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وانعكس تحذيره في بلدة موغو، حيث لا تزال الكهرباء مقطوعة عما تبقى من شارعها الرئيسي، بينما استخدمت المتاجر فيها المولّدات. وقال أحد السكان ويدعى مارك بوك إن الأيام الأخيرة كانت «جحيماً خاصة بوجود الأطفال»، موضحاً «لم يكن لدينا خبز أو حليب لنحو أربعة أيام».

وأفاد بوك أن الكثير من أهالي المنطقة واجهوا صعوبات في التعامل مع الأزمة قائلاً: «كان الوضع وكأن هناك حرباً، أو شيئاً كهذا. لم يكن بالإمكان الحصول على ما تحصل عليه عادة مجرّد الأساسيات، كان هذا الجزء الأسوأ».

وأودت الحرائق الكارثية المستمرة منذ أشهر، ب27 شخصاً، ودمرت أكثر من ألفي منزل، والتهمت نحو عشرة ملايين هكتار من الأراضي، ما يعادل منطقة تتجاوز مساحتها كوريا الجنوبية أو البرتغال. ويقدّر علماء جامعة سيدني أن يكون نحو مليار حيوان من الثدييات والطيور والزواحف نفقت في الحرائق.

وتظاهر عشرات الآلاف، أمس الأول، في أنحاء البلاد، مطالبين الحكومة باتّخاذ موقف أقوى حيال التغيّر المناخي. (أ. ف. ب)