محمد بن راشد يصدر قانون إيجارات «دبي المالي العالمي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز.

ويهدف القانون الجديد للارتقاء بمقومات السوق العقاري في حدود سلطة المركز، ويؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير إطار عمل تنظيمي وقانوني متكامل ينسجم مع أعلى المعايير والممارسات العالمية.

و يسهم القانون الجديد بملحقاته التنظيمية في توفير الحماية والضمانات الإضافية لأصحاب العقارات والمستأجرين ممن يرتبطون بعقود تأجير للعقارات ضمن المنظومة المالية للمركز. ومن المتوقع أن يدعم القانون وتشريعاته التزام المركز بإرساء بيئة تنظيمية متكاملة تضمن مزيداً من النمو والازدهار للشركات والأعمال الدولية.

سيُعالج القانون الجديد ولوائحه التنظيمية بنوداً مُحددة تتعلق بالممتلكات العقارية القائمة في مركز دبي المالي العالمي، لتغطية الشروط والمتطلبات الأساسية الداعمة لتوفير بيئة تنظيمية تتماشى مع ممارسات السلطات المتخصصة بالقانون العام والجهات التنظيمية في دبي، وذلك انسجاماً مع المكانة المرموقة لمركز دبي المالي العالمي كمنطقة مالية حرة ومستقلة في دولة الإمارات.

وسيحقق القانون تلك الأهداف من خلال:

1- ضمان تنفيذ المتطلبات والشروط العامة والخاصة بعقود الإيجار وتأمين الالتزامات العامة للمستأجرين والمؤجرين.

2- تطبيق نظام ودائع الإيجار على عقود إيجار العقارات السكنية، تحت إدارة المسجل العقاري.

3- استلام تقارير مؤجري العقارات السكنية، وفق الصيغة المحددة في قانون الإيجار.

4- فرض حد أقصى على ودائع التأمين والضمان المُقدمة لمؤجري العقارات السكنية، فضلاً عن تحديد بنود وأحكام خاصة بإيجار تلك العقارات.

5- إضافة بنود واضحة حول إنهاء الإيجار ونقل المتعلقات والأملاك بعد إنهاء العقد أو خروج المستأجر من العقار.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: سيوفر قانون الإيجارات الجديد نهجاً أوضح لآلاف الملاّك والمستأجرين في المركز المالي، عوضاً عن تمثيله خطوة أساسية لتنفيذ خطة التوسع التي ستحول مستقبل القطاع المالي. ونستمر بتعزيز بنيتنا التحتية القانونية والتشريعية لتسهيل مزاولة الأعمال داخل المركز المالي بهدف منح عملائنا الحالين والمحتملين ثقة أكبر ضمن معاييرنا القانونية الصارمة. ولدينا الثقة التامة بأن هذا القانون الجديد سيعزز الحماية لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء مع التأكيد على مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره بيئة مستقرة وحرة توفر فرص التطور والازدهار.

ونص قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز على وجوب إعلام المؤجر للمستأجر بأي زيادة في الإيجار بإشعار خطي قبل 90 يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار. كما أوجب ضمن المادة (31) من القانون عدم قيام المؤجر بزيادة الإيجار قبل انتهاء فترة العقد، ما لم ينص عقد الإيجار على ذلك.

وقال: إن أية زيادة تخالف هذا النص أو تتعارض مع أي شرط من شروط زيادة الإيجار ضمن القانون هي غير قانونية.

وينص القانون على أن يكون عقد الإيجار مكتوباً، وأن يشتمل على قيمة الإيجار وتاريخ سداد الدفعات والاستخدام المسموح به للوحدة المؤجرة، وهوية المؤجر والمستأجر إضافة إلى وصف الوحدة السكنية، وخطة الإيجار في حال توافرها.

وأوضحت المادة (15) من القانون أنه في حال لم يتم تحديد مواعيد سداد الدفعات الإيجارية ضمن العقد فعلى المستأجر في هذه الحال تسديد قيمة الإيجار على 4 دفعات ربع سنوية خلال فترة العام من عقد الإيجار.

وبحسب المادة (16) يتحمل المستأجر كافة الرسوم والضرائب المرتبطة بإشغال الوحدة المؤجرة للجهات المعنية، ما لم ينص العقد على غير ذلك، مع استثناء رسوم التسجيل العقاري المنصوص عليها ضمن قانون العقارات، والضرائب والرسوم المرتبطة بملكية الوحدة العقارية والرسوم التي تنص القوانين المعنية على أن يدفعها المؤجر.

ولا يحق بموجب القانون الجديد لمؤجر العقار أن يقطع خدمات المرافق للوحدة المؤجرة أو أن يمنع المستأجر من استخدام هذه الخدمات، ويحق للأخير بموجب المادة رقم (17) من القانون إبلاغ الشرطة و/ أو رفع قضية أمام المحكمة في هذه الحالة.

وركز الجزء الثالث من القانون على العقارات السكنية لافتاً في المادة (21) إلى أن تضمين عقد الإيجار السكني أي نص يحمل المستأجر أية رسوم أو تكاليف يعد باطلاً.

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وديعة الضمان 10% من الإيجار السنوي بالحد الأقصى



نص القانون على أن قيام المستأجر بتسديد وديعة ضمان ليس ملزماً بموجب القانون، وإنما يتم بالاتفاق بين طرفي عقد الإيجار، وعلى ألا تتجاوز قيمة الوديعة 10% من الإيجار السنوي للوحدة السكنية بغض النظر عن فترة الإيجار.

ويحق للمستأجر أن يطلب استرداد جزء من قيمة الوديعة لاحقاً في حال تم التوافق على خفض الإيجار، كما يحق للمؤجر طلب رفع قيمة الوديعة في حال تم التوافق لاحقاً على زيادة قيمة الإيجار.

ونصت المادة (22) من القانون على أنه لا يمكن استخدام مبلغ الوديعة كتعويض للمؤجر بعد انتهاء فترة الإيجار إلا في حال لم يسدد المستأجر الدفعات أو إحداث ضرر في الوحدة العقارية، أو أي ضرر ينتج عن انتهاك عقد الإيجار.

وشملت المادة (35) تفاصيل تعامل الطرفين في حال وقوع ضرر على الوحدة السكنية المؤجرة من قبل المستأجر؛ حيث نصت على أنه يحق للمؤجر في هذه الحالة تقديم طلب للمستأجر لإصلاح الضرر على أن يكون مكتوباً، ويشتمل على نوع الضرر وطلب إصلاحه خلال 20 يوماً، أو أقل بحسب حجم الضرر وطبيعته، وإن كان يعد أمراً طارئاً يستوجب سرعة التعامل معه. وفي حال اعترض المستأجر يمكن تحويل الأمر إلى المحكمة؛ لحل النزاع خلال فترة 20 يوماً إما من تاريخ إشعار الإصلاح أو فاتورة تحدد كُلفة الإصلاحات.

وتضمن الجزء الرابع من القانون بنوداً متعلقة بالوحدات التجارية فقط، وبحسب المادة (49) لا يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بمبالغ إضافية مقابل اسم شهرة (عن أي نشاط سابق في الوحدة المؤجرة) أو بدل خلو الوحدة المؤجرة، وأي نص يخالف ذلك في عقد الإيجار يعد باطلاً.

بيد أنه لفت ضمن نفس المادة إلى أنه يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بمقابل اسم الشهرة في حال تم بيع الأعمال الأنشطة المتعلقة بالوحدة المؤجرة، أو مقابل ما تكلف من مصاريف إضافية على الوحدة.

وسيتم العمل بالقانون اعتباراً من التاريخ الذي ستنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.