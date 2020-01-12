المئات يشاركون في تشييع صحفيين اغتالتهما ميليشيات في البصرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

شيّع الآلاف من العراقيين، أمس السبت، جثماني صحفيين بارزين اغتيلا مساء الجمعة برصاص مجهولين استهدفوا سيارتهما في محافظة البصرة، جنوبي العراق، فيما حمّل مدافعون عن حرية الصحافة مسؤولية الاغتيال ل«ميليشيات».

وحسب «مرصد الحريات الصحفية» العراقي، قتل مراسل قناة «دجلة» الإخبارية في البصرة، أحمد عبد الصمد (37 عاماً)، وزميله المصور صفاء غالي (26 عاماً)، بيد «مسلحين ينشطون داخل المدينة» التي تقع على الحدود مع إيران، وتسيطر عليها فصائل مسلحة موالية لطهران.

ونقل المرصد عن صحفي من البصرة، طلب عدم كشف هويته، قوله: إن الصحفيين «قتلا بالقرب من مقر قيادة الشرطة وسط البصرة من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع». ولفت إلى أن عبد الصمد كان قد أرسل للمنظمة مقطع فيديو وثق فيه «تهديدات يتلقاها من ميليشيات؛ بسبب تطرقه لانتقاد إيران في تغطياته الصحفية».

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ونددت نقابة الصحفيين العراقيين بالحادث «الإجرامي»، وطالبت «قائد عمليات البصرة وقائد شرطة البصرة بالكشف عن الجناة، وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة». وقبل ساعات من اغتياله، نشر عبد الصمد فيديو عبر صفحته على «فيسبوك» تحدث خلالها عن حملة اعتقالات تستهدف المتظاهرين الذين استأنفوا احتجاجاتهم، الجمعة، منددين بالتدخل الإيراني في البلاد، على غرار محافظات عدة.

ودان الاتحاد العام للصحفيين العرب، اغتيال الصحفيين عبد الصمد وغالي. كما دانت سفارة الولايات المتحدة في العراق، الجريمة ذاتها. وقال بيان للاتحاد: إن «هذا الحادث الإجرامي يأتي في مسلسل استهداف الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة الذين يؤدون واجبهم الوطني والمهني في العراق».

وتابع: إن «الاتحاد العام للصحفيين العرب يطالب القيادات الأمنية العراقية بتحمل المسؤولية بكشف الجناة وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، وأيضاً بضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تؤدي واجبها المهني بما تمليه طبيعة الأحداث التي يمر بها العراق».

بدورها ذكرت السفارة الأمريكية في بيان، إن «اغتيال واختطاف ومضايقة وترهيب الكوادر الإعلامية ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي الذين يؤدون الإصلاح في العراق من قبل الجماعات المسلحة لا يمكن أن يستمر دون عقاب». وأضافت: إن «الحكومة العراقية مسؤولة عن دعم حق العراقيين في حرية التعبير وحماية الصحفيين وضمان قدرة الناشطين المسالمين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية من دون خوف من الانتقام، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالعثور على الجناة وتقديمهم إلى العدالة».