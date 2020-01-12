«وول ستريت» تجتاز «أسبوع التقلبات» بمكاسب طفيفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:زهير العربي



اجتازت مؤشرات الأسهم العالمية أسبوعاً عصيباً شهدت خلاله الكثير من التقلبات عندما أحدث هجوم صاروخي إيراني يوم الأربعاء على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق هزة بأسواق المال العالمية، وكان الهجوم، الذي أعقب قتل الولايات المتحدة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي، قد أثار المخاوف من صراع أوسع، لكن سرعان ما استقرت الأسواق بعد أن أشارت كل من الولايات المتحدة وإيران إلى رغبة في تفادي الحرب، من ثم عاد تركيز السوق إلى توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

في بورصة نيويورك، تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للهبوط من مستويات قياسية في ختام تعاملات الأسبوع، وحقق مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب أسبوعية 0.7%، وزاد «ستاندرد آند بورز» 0.9% خلال الأسبوع، وسجل «ناسداك» مكاسب أسبوعية بلغت 1.7%.

وفي القارة العجوز، تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة مع ترقب التطورات الجيوسياسية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية في المجمل، وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر «ستوكس 600» 0.1% ليصل إلى 419.14 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية 0.2%، كما تراجع المؤشر البريطاني «فوتسي 100» 0.1% مسجلاً 7587.8 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية 0.2%، في حين شهد المؤشر الألماني «داكس» انخفاضاً هامشياً قدره 0.09% مسجلاً 13483.3 نقطة، لكنه صعد 0.7% خلال الأسبوع الجاري، كما انخفض المؤشر الفرنسي «كاك» 0.09% ليصل إلى 6037.1 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية هامشية 0.07%.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية الجمعة مع زيادة الطلب على الأصول عالية المخاطر، وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 0.47% إلى 23850.57 نقطة، وصعد المؤشر 0.82% في الأسبوع، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.35% إلى 1735.16 نقطة، وعلى مدار الأسبوع، بلغت مكاسبه 0.80%.

وفي أسواق المعادن الثمينة، ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات الجمعة، وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/‏‏شباط بنحو 0.4% أو ما يعادل 5.80 دولار إلى 1560.10 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 0.5%.

وفي أسواق النفط، تراجع الخام دون 65 دولاراً للبرميل الجمعة متكبداً أول خسارة أسبوعية منذ أواخر نوفمبر/‏‏تشرين الثاني، وفي الأسبوع، تكبد برنت خسارة بنسبة 5.3%، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 6.4%.