شكرا لقرائتكم خبر عن محمـد بـن زايـد وبوتيـن يؤكـدان أهمية تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

وبحث سموه والرئيس فلاديمير بوتين خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تطويرها ودعمها على المستويات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة.

واستعرض الجانبان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادلا رؤى البلدين تجاهها.

وأكد سموه والرئيس الروسي أهمية تكثيف الجهود والتعاون للحفاظ على السلم والاستقرار والأمن في المنطقة، وتجنيبها مزيداً من التصعيد واتباع الوسائل والحلول الدبلوماسية في التعامل مع التطورات التي تشهدها واحتواء تداعياتها.

(وام)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمـد بـن زايـد وبوتيـن يؤكـدان أهمية تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.