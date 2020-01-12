مساجد الدولة تقيم صلاة الغائب على روح السلطان قابوس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:قسم المحليات

تنفيذاً لأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإقامة صلاة الغائب على روح المغفور له السلطان قابوس بن سعيد تغمده الله بواسع رحمته.. أدت جموع المصلين بمساجد الدولة كافة بعد صلاة المغرب أمس صلاة الغائب على الفقيد.. داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهـــــداء وحــسن أولئـك رفيقاً.

وأدت جموع غفيرة من المصلين، أمس، عقب صلاة المغرب، في مساجد أبوظبي وضواحيها ومساجد الظفرة وجامع الشيخ زايد الكبير، صلاة الغائب على روح الفقيد المغفور له السلطان قابوس بن سعيد.

ودعا الأئمة والمصلون الله العلي القديـر، أن يتغمد الفقيـد بواسع رحمته ويــسكنه فسيح جناته، ويلهم الشعب العماني الشقيق الصبر والسلوان.

فيما أدت جموع المصلين في مساجد دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، ومدن المنطقة الشرقية، صلاة الغائب على روح الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.