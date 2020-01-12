مطر السماء يتناغم مع عزف المبدعين في ختام «الشعر العربي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مساء أول أمس، في قصر الثقافة بالشارقة، فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الثامنة عشرة، بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة؛ حيث نقل عبدالله العويس تحيات وشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمنياته الطيبة للمشاركين من شعراء وضيوف المهرجان، وذكر العويس أن مهرجانات الشعر العربي مستمرة في بيوت الشعر في الوطن العربي.

هذا و حضر أمسيات المهرجان، وشارك فيها كل من الشعراء، محمد العمادي «الإمارات»، وعثمان بون عمر لي «موريتانيا»، وأحمو الحسن الأحمدي «المغرب»، وبدرية البدري «سلطنة عمان»، ومتوكل زروق «السودان»، وعماد جبار «العراق»، وقدمها الإعلامي السوداني عبداللطيف محجوب؛ حيث استطاع الشعر أن يثبت حضوره، بسحر حروفه، وتجليات شعرائه، ويؤكد أنه ديوان العرب الخالد، وأن القصيدة العربية الأصيلة قادرة على أن تجمع مشاعر الناس حولها، وأن تثبت هويتها وترسخها في الوجدان على مر الأزمان. وقد تناولت قصائد الشعراء مواضيع إنسانية وذاتية، في تطواف أنيق بثمار الحروف وظلال المعاني، لتنهمر غيمة الشعر، ولتبلل أرض التلقي العاشقة لعزفه المتفرد.

هذا وقد شهد قصر الثقافة بالشارقة على منبره، تحليق أكثر من ثلاثين شاعراً من ثماني عشرة دولة، في ست أمسيات شعرية، طافت بالحضور في سماء الدهشة، كما شهد مسرح الجامعة القاسمية قراءات شعرية لضيوف المهرجان، الذي تضمنت فعالياته ندوة ناقشت تراث الشعر وحاضره، وسلطت الضوء على علاقة الشعر بجذوره، وتطلعاته المستقبلية، وأقيمت ندوة عن مجلة القوافي التي تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، كما أطلق صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال لقائه مع ضيوف المهرجان مبادرة «جائزة الشارقة للنقد الشعري العربي»، وافتتح سموه بحضور الضيوف المقهى الأدبي في منطقة الحيرة بالشارقة، ليعلن هذا المهرجان بفضل دعم سموه عن حضوره الجميل في المشهد الشعري العربي، وليثبت أن إمارة الشارقة هي مدينة الشعر التي لا تنام.