شكرا لقرائتكم خبر عن جيفري يبحث في تركيا الشأن السوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، والمبعوث الأمريكي المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، في إسطنبول، الملف السوري وآخر التطورات المهمة في المنطقة. وجرى خلال لقاء مغلق بين الطرفين في إسطنبول، تأكيد ضرورة استكمال تشكيل المنطقة الآمنة ، لضمان عودة السوريين إلى منازلهم بطريقة آمنة وطوعية وكريمة. وأشار الجانبان إلى ضرورة زيادة المبادرات الدبلوماسية من أجل الحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية وموجة نزوح نتيجة تصاعد الاشتباكات في إدلب. كما أكد الطرفان ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي مزيداً من الدعم لضمان نجاح العملية السياسية في سوريا. (وكالات)

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