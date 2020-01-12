«بيئة أبوظبي» ترصد حوتاً يزن 20 طناً بمياه الإمارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:رانيا الغزاوي



رصدت هيئة البيئة في أبوظبي، خلال الأيام القليلة الماضية، وجود «الحوت البريدي»، في مياه إمارة أبوظبي، مؤكدة أن هذا النوع من الأسماك مسالم للبشر وغير مؤذٍ، ويعد من الأنواع المدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة تحت الأنواع المهددة بالانقراض.

وأوضحت الهيئة أن الحوت يصل طوله إلى 15 متراً ويبلغ وزنه 20 طناً، وينتمي إلى فصيلة الحيتان البالينية، التي تتخذ من منطقة الخليج موئلاً لتكاثرها ورعاية صغارها، مشيرة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه هذا النوع محلياً، تتمثل في الارتطام بالقوارب، وضوضاء المحيطات، والصيد الشبحي، والتنقيب عن النفط والغاز والتي تساهم بشكل رئيسي في نفوقه.

ولفتت الهيئة إلى أن الحيتان البالينية، تعتبر ثاني أكبر أنواع الحيتان بعد الحوت الأزرق، حيث يصل طولها إلى 30 متراً (98 قدماً)، ويبلغ وزنها 170 طناً، وتعرف أيضاً باسم حيتان العظام والحيتان الضخمة، وتتميز الحيتان البالينية بوجود صفائح بالينية عوضاً عن الأسنان، تستخدم لتصفية الطعام من الماء، ولا تنمو لهذه الحيتان أسنان إلا في المرحلة الجنينية، وتحتوي رتبة البالينات على 4 عائلات، يندرج تحتها حوالي 15 نوعاً، فيما تعيش هذه الحيتان في المحيطين الهادي والهندي، وهي ضمن قائمة الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض، وتتغذى عن طريق ابتلاع أسراب الأسماك (أسماك الفنار والماكريل والسردين) وقشريات الكريل وربيان فرس النبي، وغالباً ما تتواجد على نحو انفرادي أو في مجموعات صغيرة.