جناح «أبوظبي للثقافة» وجهة العائلات الإماراتية والعربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تحرص دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على أن تكون مشاركتها في مهرجان الشيخ زايد مختلفة ومتميزة ومتجددة عاماً بعد عام، لتكون مساهماً رئيسياً في نقل الثقافة والعادات والتقاليد الإماراتية القديمة والمتجددة إلى زوار المهرجان، خصوصاً الأجيال الجديدة.

يعد الجناح موضع اهتمام كبير من قبل العائلات والأسر الإماراتية والعربية التي تزور المهرجان، لما يقدم من أنشطة وفعاليات تثقيفية عبر محاله التفاعلية التي تهتم بتقديم الكثير من الورش والفعاليات الحية المباشرة أمام الزوار لتعريف النشء إلى عناصر ومكونات حياة الآباء والأجداد ودعوتهم للتمسك والفخر بها والحفاظ عليها ونقلها للأجيال المقبلة.

وينطلق زوار الجناح في رحلة تثقيفية تعليمية ممتعة مشبعة بعبق الماضي بصحبة مجموعة من الحرفيين الذين يمارسون العديد من الحرف التقليدية اليدوية القديمة مثل سف الخوص والتلي والسدو وتحضير القهوة العربية وتحضير العطور والبخور وخض اللبن، بالإضافة إلى فعاليات الساحة التي تتوسط الجناح وما تقدمه بها فرق الفنون الشعبية من عشرات العروض الحية من رزفات العيالة والحربية والربابة والشلات.

ويتكون الجناح من مجموعة من المحال التي تجسد أمام الزوار صورة حية لعدد من الحرف التقليدية الإماراتية، من خلال مجموعة من الورش تسلط الضوء على أسرار تلك الحرف التي عمل بها الآباء والأجداد وكانت مصدر دخل مهم للمعيشة.

ويستقبل محل حرفة صناعة السيوف زوار الجناح منذ اللحظات الأولى لدخولهم بشرح دقيق ومفصل عن أسرار صناعة السيف الإماراتي والخليجي، وكيف استطاعت الإمارات أن تحول السيوف من أداة حرب إلى أداة سلم وفرح ارتبط حملها بالأهازيج والاستعراضات الفنية التي تؤديها فرق الفنون الشعبية في الأفراح والمناسبات الرسمية والخاصة.

وفي المحل المجاور يتعرف الزوار إلى طريقة خض اللبن التقليدية القديمة التي كانت تمتهنها النساء بكل براعة، بداية من جلب الحليب ووضعه في مكان دافئ إلى أن يصبح جاهزاً للوضع في (السقا).

أما المحل المجاور فاهتم بتعريف الزوار إلى طرق وأسرار صناعة البخور التي مازالت من المهن الإماراتية المزدهرة.

وثمة محل يعرض مجموعة من عسل السمر والسدر والغاف الإماراتي ذي الجودة العالية، معرفاً الزوار بمناطق وجود هذه الأنواع والمناحل والأدوات المستعملة في استخلاص العسل وطرق تصفيته وعصره.وتفوح في المكان روائح البهارات المنبعثة من المحل المجاور التي تعمل فيه نساء ماهرات خلف مواقد النار على تحميص البهارات ودقها في المنحاز لتعريف الزوار إلى طرق إعداد البهارات بالطريقة نفسها المتعارف عليها في البيت الإماراتي.

ويستمتع زوار الجناح بالتقاط صور تذكارية بالزي الإماراتي القديم في الاستوديو الذي يعرفهم بطرق وآلات التصوير القديمة، وكذلك الاستمتاع بحمل الصقور والتعرف إليها عن قرب والتقاط صور تذكارية معها والتعرف إلى أنواعها وطرق تربيتها، بالإضافة إلى تناول القهوة العربية في المجلس المجاور، والذي يجسد أجواء الماضي وكرم الضيافة الإماراتية.

ويختتم الزائر جولته في الجناح بمنطقة الحظيرة للتعرف إلى طرق تحضير القهوة العربية بشكل مباشر وتناولها على وقع الرزفات والأهازيج التي تقدمها فرق العيالة والحربية بشكل متواصل كل يوم في الساحة الكبرى التي تتوسط جناح الدائرة.