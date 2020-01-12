المري: تأسيس منظومة عمل ترتقي لأهداف الحكومة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



ترأس اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، المفوض العام لمسار خدمات المواطنين، اجتماعاً بحضور أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، وذلك ضمن اجتماعات مسار خدمات المواطنين تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي أمر بها سموه ضمن قرارات تشكيل مجلس دبي مع بداية العام الجديد.

واطلع اللواء عبدالله خليفة المري خلال الاجتماع على الخدمات التي تقدمها الهيئة والدائرة للمواطنين على مستوى إمارة دبي، وعلى مستوى الدولة ككل، وهيكلية العمل، بهدف وضع خطط مستقبلية تلبي طموح القيادة الرشيدة وتطلعاتها، بما يحقق المستهدفات المرجوة من مسار خدمات المواطنين.

وقال إن هذا الاجتماع يمثل الخطوة الأولى نحو تأسيس منظومة عمل وسياسات ترتقي لأهداف الحكومة ضمن مسار خدمات المواطنين، وإنهم يعملون بروح الفريق الواحد وجهود حثيثة لتحقيق أهداف المسار، في إيصال خدمات ذات جودة متميزة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد أنهم يعملون وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين، مستشهداً بقول سموه: «إن راحة المواطن واستقراره وسعادة أسرته ورخاءها، أولويات تمثل المحرك الأول لجهود الحكومة مع سعيها الدائم لتوفير كافة مقومات الحياة الهانئة والكريمة لكافة أفراد المجتمع، بينما يشكل توفير المسكن الملائم أحد أهم الأولويات؛ نظراً لكونه يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الأسرة وأمنها الاجتماعي».