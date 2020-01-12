شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لتجنب خسائر الأسهم في التوترات «الجيوسياسية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغريتأثر المستثمرون في الأسهم بعوامل نفسية كثيرة، تنعكس على قراراتهم الاستثمارية، فالاحتكام إلى العواطف في معظم الأحيان، قد يكلف الكثير من الخسائر، ومن هذه الخسائر، تلك المرتبطة بالحالة النفسية، نتيجة التوترات الجيوسياسة في المنطقة.

ويؤكد محللون ماليون في حديث ل«الخليج»، أن الأسواق المحلية، اعتادت على مثل هذه التوترات منذ سنوات طويلة، بل ومن المفترض أن يكون لدى المستثمر خبرة ودراية كافية بكيفية اتخاذ القرار والاستثمار الأنسب، حال تصاعد المخاطر، لتفادي الخسائر قدر الإمكان.

ومن جملة النصائح التي قدمها المحللون، بأن ينظر المستثمر إلى الشركات ذات الأساسيات القوية، والأقل عرضة لتقلبات الأسعار، وغض النظر عن الأسهم ذات التذبذب العالي، مشيرين إلى أن أسواقنا عاطفية أصلاً، تتأثر بالمخاطر الجيوسياسية بشكل مبالغ فيه، نتيجة تخبط الحالة النفسية للمستثمرين.

دعا المحللون إلى عدم اللجوء إلى الاقتراض في محاولة لتعويض خسائر أو تعديل متوسطات سعرية، إذا ما كان هناك توترات، مع ضرورة تجنب الشائعات، وعدم الانجرار السريع وراء أي أحداث طارئة، لأن البائع يكون الخسائر الأكبر في مثل هذه الحالات.

أكد الخبير المالي وضاح الطه، أن النظر إلى الشركات الرصينة ذات الملاءة العالية والمركز المالي الجيد، تكون أقل تذبذباً ومخاطرة، في حال كانت هناك توترات إقليمية أو جيوسياسية، مع عدم الإقدام على المخاطرة في الأسهم ذات التذبذب العالي التي تتحرك بشكل كبير في ظل المخاطر.

وقال الطه: أسواقنا عاطفية تتأثر بشكل أكبر من المخاطر الجيوسياسية، ونفس السيناريو تكرر في الأزمة الأخيرة... إفراط في التشاؤم، ثم نذهب إلى التعويض، ومن هنا ندعو المستثمرين إلى التغلب على العاطفة لتجنب الخسارة، مع تعرض المستثمرين لعوامل ضغط كثيرة تؤثر في حالتهم النفسية.

وبين أن من بين الأمور التي تؤدي إلى تخبط الحالة النفسية للمستثمرين، عندما يكون تدفق نقدي في الأسهم، وفي حال حصول توترات، تحدث حالة التقلب، وتصبح حركة التدفقات غير متطابقة مع حركة السوق.

ودعا الطه إلى عدم اللجوء إلى الاقتراض لتعويض الخسائر أو لتعديل متوسطات سعرية، خاصة في ظل تدني معدلات السيولة، وتجنب الشائعات عن الأسهم، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات.

ولفت إلى أن سيولة الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي، كانت غير ثابتة على سهم معين وإنما تكاد تكون سيولة مضاربية، مع عدم دخول أي سيولة جديدة الأسواق، وحتى معدلاتها في تداولات الهامش لم تكن عالية بسبب حالة الحذر والترقب والتردد في الدخول في أحيان كثيرة.

وتوقع الخروج من هذه الأزمة وعودة الأسهم إلى سابق عهدها بعض انقضاء الأزمة كما حدث في الأزمات السابقة، مبيناً أن أسواقنا اعتادت على مثل هذه السيناريوهات، إلا أننا ما زلنا نكرر نفس الأخطاء، والمتمثلة في المبالغة في ردة الفعل السلبية،

المحلل المالي عميد كنعان، قال: للمستثمر عدة خيارات لتجنب الخسائر في الأحداث الطارئة، وهي إما الخروج التام من الأسواق، لغاية انجلاء الأحداث، أو أخذ قرار بتحمل جزء من الخسائر بالمحفظة الاستثمارية، لاسيما للمستثمرين المبنية محافظهم على «الهامش».

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وأوضح كنعان أن القرارات في مثل هذه الحالات تعتمد على تشكيلة المحفظة، خاصة المحافظ التي لديها عائد قوي، والمحظوظ من يبني محفظته على أسس قوية، بحيث تحمل أسهمها توزيعات جيدة... فمهما طالت الأحداث لا بد من الاستقرار، وبالتالي استعادة المحفظة لتوازنها يكون سريعاً، وبأقل الأضرار.

ولفت كعنان إلى أن أخطر ما يعرض الأسواق للخطر هو «المارجن»، أو الشراء على الهامش، وتحديداً المحافظ المبنية على الهامش، والتي تتطلب نسباً عالية من الصيانة المتفق عليها بين العميل والوسيط، والتي بهذه الحالة إذا لم يجد العميل المال لدعم محفظته، فهو مضطر للبيع.

ووصف كنعان هذه الحالة بأنها كرة ثلج متدحرجة.. فكلما هبطت الأسواق زاد البيع لمحافظ الهامش، في الوقت الذي تحتاج فيه أسواقنا لصانع سوق حقيقي يتدخل في الحالات الحرجة أو الانخفاضات غير المبررة، مشيراً إلى أن عدم وجود مثل هذه الأدوات يجعل الضغط على الأسواق والأسعار بلا توازنات.

وبين كنعان بأن الأحداث تصنع الفرص، لكن بالمقابل، هناك عذر لمن يتبع مقولة «رأس المال جبان»، ويقوم بالخروج من الأسواق في الأحداث الطارئة، وهناك أيضاً صائدو الفرص، ممن لديهم خبرة في الأحداث الجيوسياسية، مشدداً على أن التريث والقرار العقلاني والتوقيت الصحيح، هو ما يميز مستثمراً عن آخر.

بدوره، أكد إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، أن التقلبات الجيوسياسية في العالم تحدث باستمرار ومن الطبيعي أن تؤثر في أسواق المال لغموض ما سيحدث في المستقبل، معتبراً أن عامل الخوف والهلع النفسي لدى المستثمر هو مؤثر أكبر من التوترات نفسها.

وقال البريقي: نرى أثر الخوف في الانجراف بعمليات البيع لعدة جلسات ثم تعود الأمور للاستقرار، لذلك على المستثمر التأني وعدم التسرع في قراره، والحد من الخوف والهلع والاطلاع على المواقع والقنوات الرسمية للأخبار.

ودعا البريقي المستثمرين إلى حسن الاختيار في قرار الاستثمار كونه يساهم في الحد من الخسائر، حيث إن القرار بالاستثمار، والتركيز على الشركات جيدة الأداء وذات ملاءة مالية يحد من تقلبات الأسعار وكذلك يرفع مستوى الأمان لدى المستثمر وأيضاً في حال ارتداد الأسواق تكون هذه الشركات ذات الأداء القوي الأسرع في عودتها إلى مستوياتها.البائع الخاسر الأكبر نتيجة الانجرار السريع وراء الأحداث

طالب خبير مالي فضل عدم الكشف عن اسمه، المستثمرين بعدم الانجرار وراء ما حدث الأسبوع الماضي، من تطورات إقليمية، خاصة أن لديهم خبرة كافية منذ عشرات السنوات بالأحداث التي تجري في المنطقة، لاسيما مع زحمة الأخبار السلبية التي قد تحمل في بعضها مبالغة في ردة الفعل، وبالتالي تؤثر في قراراتهم الاستثمارية.

وشدد الخبير المالي على أن عملية الانجرار السريعة وراء أي أحداث طارئة، يكون البائع فيها هو الخاسر الأكبر، خاصة مع العودة الإيجابية بين جلسة وأخرى في الأسهم، والتي تم تعويض معظم الخسائر من خلالها.

وأوضح أن ما حصل في مطلع الأسبوع الماضي عملية بيع تكاد تكون عشوائية، علماً أن الأسعار متراجعة أصلاً، والكثير من الأسهم تحت القيمة الدفترية، بل وكان هناك نسبة لا بأس بها من «بيع المارجن»، بالإضافة إلى أن أحجام التداول لم تكن قوية، مع ملاحظة أن معظم الاستثمار الأجنبي في أسواقنا عبارة عن مؤسسات، وهذه المؤسسات لا تتخذ قراراً عشوائياً، بالرغم من أنها تتأثر بالأحداث الطارئة، لاسيما «الجيوسياسية» منها.

ونصح الخبير المالي، المستثمرين بالصبر حتى إقرار التوزيعات النقدية، في ظل التفاؤل الحاصل، على صعيد الاقتصادي الوطني، واقتراب موعد إكسبو دبي 2020، وعدم التسرع بالبيع، لأن الأسعار متراجعة تلقائياً، بينما أفضل استثمار في الوقت الراهن، يتمثل في القطاع البنكي، من خلال تسجيله أكبر نمو مقارنة بالقطاعات الأخرى.