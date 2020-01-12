دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Echelon تقدم آلة تجديف ذكية بسعر معقول ظهر على التقنية بلا حدود.

عرضت شركة Echelon بمعرض CES آلة Echelon Row والتي تُشبه آلة التجديف، إلا أنها تستخدم المقاومة الميكانيكية مع مقبض متصل بواسطة حزام من النايلون المنسوج.

المميز بالآلة الجديدة هو إمكانية التعديل الحيوي للمقاومة من المقبض، حيث يوجد زران قريبان من مكان إبهام المستخدم يمكن من خلالهما التغيير ما بين 32 مستوى مقاومة مختلفة بدون الحاجة للتوقف عن التجديف. هذا الأمر يميزها عن آلات التجديف الأخرى التي تتطلب منك القيام بحركات إضافية أو إيقاف الآلة لتعديل مستوى المقاومة بالآلة. حزام النايلون المنسوج سيسمح لك باستخدام الجهاز في التجديف بالإضافة إلى بعض التمارين الخاصة بالجزء العلوي من الجسم.

هناك نموذجين من آلة Echelon Row، نسخة بدون شاشة والتي ستحتاج إلى استخدام حاسب لوحي كشاشة، ونسخة ستحتاج لإيصال شاشة لمسية HD مدمجة مقاس 22 بوصة. سيسمح لك النموذج الثاني بإعادة توجيه الشاشة إلى وضع البورتريه، وأيضًا التحويل لمشاهدة الدروس لعمل التمارين الرياضية على الأرض. وستكون هذه الدروس متاحة لمستخدمي Echelon عند الطلب مقابل رسم اشتراك شهري قدره 39.99 دولار. وهناك أقاويل أن الشاشة ستكون قادرة في المستقبل على تشغيل خدمة Netflix أثناء تمرينك.

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سيحصل المستخدمين أيضًا على خيار صفوف التجديف في الأنهار المبرمجة مسبقًا. بالإضافة لذلك فطي هذه الآلة ذكي نسبيًا، حيث إنه سيتم ترك الجسم في مكانه، لكن يمكنك سحب المسار لأعلى لتخزينها عموديًا.

من المتوقع أن يبدأ شحن آلة Echelon Row بنهاية هذا الشهر، وهناك تخفيض قدمته الشركة على موقع Indiegogo لطلبات الشراء المبكر. يمكنك الحصول على النموذج بدون شاشة من الآلة واشتراك سنة في خدمة الشركة المدفوعة بسعر 839 دولار عن طلب الشراء المبكر. عند طرح الآلة في الأسواق سيكون سعرها 1339 دولار للنموذج بدون شاشة، و1599 دولار للنموذج بشاشة. ما يجعلها أرخص من أغلب النماذج الموجودة بالسوق.

المصدر

هذا الموضوع Echelon تقدم آلة تجديف ذكية بسعر معقول ظهر على التقنية بلا حدود.