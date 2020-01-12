دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Sonos تقاضي جوجل لسرقة تقنيات السماعات الذكية الخاصة بها ظهر على التقنية بلا حدود.

رفعت شركة الصوت Sonos دعوى قضائية ضد شركة جوجل لنسخها (على حد زعمها) لتكنولوجيا السماعات الحاصلة على براءة اختراع الخاصة بها، فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنها رفعت أثنين من القضايا ضد خمس من براءات الاختراع الخاصة بتصميم سماعاتها الذكية، كما تطلب أيضاً Sonos فرض الحظر على مبيعات أجهزة الحاسب المحمولة والهواتف ومكبرات الصوت من جوجل في الولايات المتحدة في قضية منفصلة مع لجنة التجارة الدولية.

حيث تدعي Sonos أن شركة جوجل سرقت تقنية السماعات المملوكة لها بعد الوصول إليها من خلال شراكة بعام 2013، كما تزعم أيضاً أنها استخدمت التكنولوجيا الحاصلة على براءة الاختراع في Chromecast Audio ثم واصلت استخدامها خلال مجموعة Google Home الخاصة بالسماعات الذكية ومجموعة منتجات Pixel، في الوقت نفسة تدعي الشركة أن جوجل دعمت منتجاتها الخاصة لبيعها بسعر أرخص.

تقول Sonos أنها حذرت شركة جوجل عدة مرات بدءاً من عام 2016 بعد أشهر قليلة من إعلان جوجل عن مكبرها الذكي Home، كما تزعم أن هذه التحذيرات أعادت إصدارها خلال عام 2018 بعد إصدارها لـ Google Home Max و Home Mini وبحلول فبراير 2019 قد اتهمت جوجل بانتهاك 100 من براءات الاختراع، حيث تشير الدعوى إلى العديد من التقارير الأخبارية التي تسلط الضوء على أوجه التشابه بين بين ميزات منتجات جوجل الجديدة والأنظمة التي كانت شركة Sonos رائدة فيها بالفعل.

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تاتي قائمة المنتجات المزعومة هي Chromecast Audio و Google Home والتي تشمل Chromecast و Chromecast Ultra ؛ The Nest Mini و Nest Hub و Nest Hub Max و Nest Wifi Point؛ وهواتف Pixel و Pixel Slate وكمبيوتر Pixelbook.

كما تدعي الشركة أيضا أن أمازون قد أنتهكت براءة الاختراع الخاصة بها مع عائلة Echo، وبهذا تكون الشركة قد قررت محاربة أثنين من عمالقة التكنولوجيا في المحاكم في وقت واحد.

المصدر

هذا الموضوع Sonos تقاضي جوجل لسرقة تقنيات السماعات الذكية الخاصة بها ظهر على التقنية بلا حدود.