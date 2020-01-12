دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع باناسونيك تعرض نظارة واقع افتراضي مدمجة بتقنية HDR ظهر على التقنية بلا حدود.

عرضت شركة باناسونيك نظارة واقع افتراضي جديدة، والتي توضح الشركة أنها أول نظارة واقع افتراضي تدعم الفيديوهات بتقنية HDR.

في فيديو توضيحي، تم عرض جولة في بعض المناطق التي لا يُسمح للزوار بالذهاب إليها بمعبد في اليابان. الجودة العالية للصور المستخدمة لإنشاء المعبد مصحوبة بالنظارات قدمت واحدة من أكثر التجارب الافتراضية واقعية، على الرغم من شاشات العرض OLED الصغيرة. بالإضافة إلى أن النظارات مريحة جدًا بفضل العدسات الطبية القابلة للتبديل.

النظارات تبدو أكثر عصرية من معظم أجهزة الواقع الافتراضي، ولا تعتمد على حزام أو أي شيء لتثبيتها. بينما تتوقع باناسونيك وشريكتها Kopin Corporation إتاحة إصدار للاستخدام التجاري العام المقبل. وكان النموذج الأولي المتاح للتجربة متصل بحاسب مدعوم بمعالج RTX 2080.

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النظارة ثقيلة في المقدمة ما يسبب عدم الارتياح مع الاستخدام المطول، إلا أن النموذج الأولي الآخر الذي كان متاح للعرض فقط، أظهر أنه من المخطط أن يكون النموذج الأصلي أخف وزنًا.

المصدر

هذا الموضوع باناسونيك تعرض نظارة واقع افتراضي مدمجة بتقنية HDR ظهر على التقنية بلا حدود.