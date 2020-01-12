شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يبعث برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث عاهل المغرب الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان ، وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم فى السلطنة، وأعرب الملك محمد السادس - فى هذه البرقية - للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور، عن أحر التهانى وأصدق التمنيات، مقرونة بدعوات إلى العلى القدير بأن يلهمه السداد والتوفيق فى قيادة الشعب العمانى الشقيق نحو المزيد من التقدم والرخاء.

كما أعرب عن اعتزازه الكبير بما يربط الأسرتين الملكيتين من وشائج الأخوة المتينة والمودة الصادقة ، وبما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات متميزة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الموصول ، مؤكدا على حرصه القوى على العمل سويا من أجل تعزيز وتطوير هذه العلاقات العريقة وتوسيع مجالاتها ، لما فيه خير الشعبين وصالح الأمة العربية والإسلامية.

وجاء فى البرقية "وإذ أجدد لجلالتكم أصدق عبارات التهنئة، ودعواتى إلى الله عز وجل بأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر، فإنى أرجو أن تتفضلوا ، صاحب الجلالة وأخى العزيز، بقبول أسمى مشاعر مودتى وتقديري".