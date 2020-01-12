شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين خلال هجومين مسلحين فى بغداد وكربلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى منتسب فى حشد الدفاع بالعراق مصرعه، السبت، فى هجوم مسلح شرقى العاصمة بغداد، كما قتل مدنى خلال هجوم مسلح آخر فى حى القادسية شمال كربلاء.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن مصدر أمنى عراقى القول إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار باتجاه منتسب فى حشد الدفاع لدى مروره فى مدينة الصدر شرقى بغداد، ما أسفر عن مقتله فى الحال"، مضفا أن: "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى الطب العدلي".

وفى هجوم آخر، أفاد مصدر محلى فى محافظة كربلاء بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار اليوم باتجاه صاحب محل تجارى فى حى القادسية شمال كربلاء؛ ما أدى إلى مقتله فى الحال"، مضيفا أن "الأجهزة الأمنية فتحت التحقيق بالحادث، فيما نقلت جثمان القتيل إلى الطب العدلي".