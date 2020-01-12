أردوغان يبحث مع بوتين الوضع في ليبيا

إسطنبول/ الخليج 365

- لاقت مبادرة الزعيمين لوقف إطلاق النار ترحيبا وموافقة من حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة.

- أعلن المتحدث باسم حفتر في كلمة متلفزة قبوله للهدنة التي تبدأ منتصف ليل الأحد.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، الوضع في ليبيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

Advertisements

وأضافت المصادر أن أردوغان وبوتين بحثا خلال المكالمة الهاتفية، القضايا الإقليمية وعلى رأسها الوضع في ليبيا.

ولاحتواء الأزمة الليبية، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بيانا مشتركا دعيا فيه إلى وقف لإطلاق النار بداية من منتصف ليل الأحد.

ولاقت المبادرة ترحيبا وموافقة من المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الليبية والمجلس الأعلى للدولة، كما أعلن المتحدث باسم حفتر في كلمة متلفزة قبوله للهدنة.

ويشن الجنرال المتقاعد خليفة حفتر هجوما منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة الليبية وسط استنفار قوات الأخيرة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.