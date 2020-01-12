رئيس وزراء إيطاليا: قلقون من تصاعد التوتر في ليبيا

روما/ الخليج 365

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر مع السراج:

- التطورات الأخيرة تجعل من ليبا برميل بارود، سينعكس على المنطقة بأكملها

- إيطاليا ليست لديها أجندات سرية في ليبيا

- تدخل الاتحاد الأوروبي هو أعلى مستوى من الضمان لاستقلال الشعب الليبي

- سأزور تركيا الإثنين، ومصر الثلاثاء، من أجل التباحث حول الشأن الليبي

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، السبت، عن قلقه من تصاعد التوتر في ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كونتي مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج في العاصمة الإيطالية روما.

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وأشار إلى أن "التطورات الأخيرة تجعل من ليبيا برميل بارود، سينعكس على المنطقة بأكملها"، مطالبا بوقف الصراع الداخلي والتدخل الخارجي في ليبيا.

وشدد كوتي أن إيطاليا ليست لديها أجندات سرية في ليبيا، وأنه ما من حل آخر لتحقيق الرفاهية والسلام للشعب الليبي سوى وقف إطلاق النار.

ودافع رئيس الوزراء الإيطالي عن أهمية تدخل الاتحاد الأوروبي في الشأن الليبي، قائلا "تدخل الاتحاد الأوروبي هو أعلى مستوى من الضمان لاستقلال الشعب الليبي".

وأعرب كونتي عن إدانته الشديدة لاستهداف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي.

ولفت رئيس الوزراء الإيطالي إلى أنه سيزور تركيا، الإثنين، ومصر الثلاثاء، من أجل التباحث حول الشأن الليبي.

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