وزير خارجية إسرائيل يلغي زيارة إلى دبي

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، زيارة كان من المفترض أن يقوم بها إلى إمارة دبي الإماراتية، بحسب قناة إسرائيلية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات الإماراتية.

وقالت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة، السبت، إن إلغاء الزيارة جاء في أعقاب التوتر الأمني الذي يسود في المنطقة منذ اغتيال قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب القناة، فإن كاتس كان سيتجه إلى دبي لعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين إماراتيين، لكن الزيارة ألغيت بناءً على توصية من الجهات الأمنية المختصة في إسرائيل.

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وأشارت القناة إلى أنّ موعد الزيارة حدد سابقًا خلال منتصف الشهر الجاري.

وفي تموز/ يوليو من العام الماضي، زار كاتس، أبو ظبي عاصمة الإمارات، حسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

والشهر الماضي، أعلنت إسرائيل، أنها وقعت على مشاركتها في معرض "اكسبو 2020"، الذي يقام في مدينة دبي.

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.

ورغم ذلك، زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات وقطر.

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