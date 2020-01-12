شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. انطلاق تمرين «السيف الذهبي» بين قوات المملكة وفرنسا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تشهد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض انطلاق تمرين “السيف الذهبي” لأول مرة في المملكة بين القوات المسلحة السعودية ونظيرتها الفرنسية.

ويستهدف التمرين تدريب القادة على التخطيط وقيادة مجموعات العمل وإثبات قدرة الضباط على العمل المشترك على المستويين الاستراتيجي والعملياتي، كما يهدف التمرين إلى التدريب على التعامل مع حالات اتخاذ القرار واختبار فعالية القيادة والاتصال.

ويقام التمرين ضمن التعاون العسكري بين المملكة وفرنسا في إطار اللجنة السعودية الفرنسية.