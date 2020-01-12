شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار فى المنطقة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الليبي وقف إطلاق النار فى كافة محاور القتال فى المنطقة الغربية ابتدءً من ليل السبت، داعيا كافة قوات إلى الالتزام بإعلان وقف إطلاق النار بشكل كامل. Advertisements وقال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، إن الطرف الآخر سيلتزم بإعلان وقف إطلاق النار وأن أى خرق لوقف إطلاق النار سيقابل بكل قوة وحزم.

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