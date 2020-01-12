شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الأمريكى يعاود التحليق فوق المنطقة الخضراء ومطار بغداد بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم السبت، بأن الطيران الأمريكى عاود إلى التحليق فوق مناطق الخضراء ومطار بغداد. ونقلت القناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن مصدر أمنى عراقى - لم تسمه - القول إن "المروحيات الأمريكية عاودت التحليق فوق هذه المناطق المذكورة أعلاه، مضيفا أن "التحليق ما زال مستمرا". وأعلن مصدر أمنى عراقى -السبت الماضي- عن سقوط صواريخ من طراز "كاتيوشا" فى المنطقة الخضراء وسط بغداد مستهدفا مقر السفارة الأمريكية.

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