شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: الشتاء 90 يوما أشدها برود أيام الشبط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن مدة الشتاء ثلاثة أشهر أي 90 يوما تقريبا، 40 يوما مربعانية، و50 يوما مقسمة بين الشبط وبين العقارب.

وأضاف في مقطع فديو عبر حسابه في “تويتر”: “مع دخول المربعانية تتزامن مع قران حادي أي بداية البرد، والعقارب تتزامن مع نهاية البرد الفعلي”.

وتابع الدكتور خالد الزعاق، أن يوم أمس السبت كان بداية الشبط، ونلاحظ فيه شدة البرودة.