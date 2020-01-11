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شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. الثلوج تكسو مرتفعات حرة بني رشيد باللون الأبيض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل صورا تظهر مرتفعات حرة بني رشيد شمال منطقة المدينة المنورة “الرأس الأبيض والعثمور”، وأعالي وادي الرمة، حيث اكتست باللون الأبيض، عصر أمس الجمعة بعد تساقط الثلوج عليها.
ووثقت الصور، تساقط الثلوج على تلك المرتفعات لتعطيها مظهرًا جماليًا يجعلها تتلون بالوشاح الأبيض ويظهر الطبيعة الخلابة.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس الجمعة، تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق: “تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل” فضلًا عن تساقط الثلوج على بعض المرتفعات.
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