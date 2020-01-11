شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يكشف أسباب توقف دعم بعض المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، عن أسباب إيقاف البرنامج لدى بعض المستفيدين.

وقال البرنامج في رد على استفسارات عدة بشأن إيقاف البرنامج لدى بعض المستفيدين، حيث تظهر لهم رسالة مذكور فيها أنه تم إيقاف الحساب حاليًّا ويجب التواصل مع خدمة العملاء.

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وأوضح حساب المواطن أن هذا يأتي نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم تجاوب المستفيدين مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، مضيفا أنه يتم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.